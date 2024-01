Una Casa del riciclo per dare ai rifiuti una nuova vita  

Primo passo verso la realizzazione di un Centro di riuso di rifiuti e materiali presso Galboneddu, nella sede dell’Ecocentro comunale di Alghero, dove insiste un capannone da tempo inutilizzato. In pratica i cittadini ed enti potranno cedere gratuitamente i loro beni usati, riutilizzabili, prolungando così il loro ciclo di vita, piuttosto che gettarli via. I lavori di manutenzione e funzionalizzazione del Centro del riuso, un vecchio fabbricato ad uso uffici, sono stati affidati all’impresa Achenza srl di Ozieri. L’intervento da circa 102mila euro, si inserisce nell’ambito del progetto ambizioso dell’amministrazione comunale denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, finanziato dai fondi Pnrr del Ministero dell’Ambiente per un importo complessivo di 1 milione.

Il piano della giunta del sindaco Mario Conoci è articolato in varie linee di intervento finalizzate a centrare diversi obbiettivi. Parte delle risorse sono destinate alla rifunzionalizzazione degli spazi per la trasformazione della struttura in un centro di raccolta di materiali da avviare a riuso di rifiuti che, altrimenti, finirebbero in discarica. Oltre al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti, linea di intervento preponderante nel progetto, infatti, l’assessorato all’Ambiente ha previsto anche la creazione di una Casa del riciclo. «Con questo progetto, - sottolinea Andrea Montis, assessore all’Ambiente - i materiali non più utilizzati, ma ancora in buono stato, potranno trovare nuova vita senza diventare rifiuti, generando risparmi sullo smaltimento».

