Una casa come regalo di Natale  

Sotto l’albero di Natale hanno trovato una casa. Non esattamente in regalo, perché pagano salati affitti a canone concordato (variano da 200 a 400 euro al mese), ma c’è comunque il lieto fine nell’annosa vicenda degli alloggi che Area aveva cominciato a costruire in quello che è diventato il nuovo rione di via Suor Anna Lucia.

Le chiavi

Fra ieri e avant’ieri, infatti, l’azienda regionale edilizia abitativa ha consegnato le chiavi agli ultimi dieci candidati inquilini: sono così potuti entrare nelle dieci case (su 60 iniziate nel 2006) che l’ente da anni non riusciva proprio ad assegnare e che per giunta questa estate erano finite nel vortice incontrollabile delle occupazioni abusive a Carbonia. Ben quattro ingressi illegali nell’arco di pochi giorni. Un allarme in piena regola che era giunto sino alla Prefettura e che aveva costretto il Comune a indire un nuovo bando d’emergenza nella speranza che si trovassero candidati. È andata bene (anche perché nel frattempo gli abusivi hanno liberato gli alloggi). Ai primi di dicembre l’assegnazione burocratica delle case e, come anticipato dalla manager del Distretto Sulcis Iglesiente Adelia Murru, «faremo di tutto per consegnare le chiavi entro Natale». Così è stato: il richiesto versamento della caparra (a sua volta abbastanza salata: sino a 5.000 euro) e firma del contratto sono arrivati quasi a tempo di record.

Gli inquilini

«Sono strafelice e non l’aspettavo in maniera così veloce – commenta Alessandro Pani, uno dei neo residenti nel rione – ho trovato il nostro appartamento in buone condizioni, è stata pure imbiancata, sebbene credo che alcune necessitino di manutenzioni». È un aspetto che induce Denise Onnis, altra nuova assegnataria, ad esprimere «una soddisfazione purtroppo moderata: queste case erano chiuse da molti anni e in caso di manutenzioni auspico che Area continui ad essere celere». Giro di chiave per l’apertura del portone principale, con sorriso stampato sul volto, anche per Andrea Mongitore. Per lui doppia felicità: «Era la prima volta che presentavo domanda per una casa di Area, anche se in questo caso non è proprio a canone popolare, e di fatto ho toccato con mano procedure celerissime grazie a funzionari e dirigenti». A questo punto, salvo un alloggio che ancora deve essere messo a disposizione, si può dire che è al completo il quartiere di via Suor Anna Lucia Piredda, religiosa che è stata per tanti anni missionaria in Africa. Ma nel resto nel rione, in particolare negli alloggi assegnati già da cinque anni, non tutti gli impianti previsti sono ancora perfettamente attivi, come ad esempio il geotermico.



RIPRODUZIONE RISERVATA