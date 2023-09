Una casa albergo per trenta anziani 

C’è un luogo, a Teulada, escluso dai rumori estivi, lontano da ombrelloni e infradito, traffici e pizzerie: è la casa-albergo per anziani, che ospita una trentina di vecchi teuladini che entrano ed escono liberamente perché per statuto possono dormire nel centro e decidere se pranzare a casa propria o ricevere un parente o un ospite. Col suo vasto giardino, il campo da bocce, gli ombreggi, l’alberatura curata, la struttura ha offerto ai suoi anziani un’estate serena: «Abbiamo garantito loro la protezione dalla calura estiva restando all’ombra nelle ore di picco ma non ci siamo privati di una passeggiata, o della visita al mercato ambulante o un giro nel paese», spiega la responsabile, Ilaria Garau.

L’attenzione massima è data alla salute: controlli e tamponi, vigilanza sulle diete, silenzio, riposo, e vita di comunità. «Gli ospiti – conclude Garau – hanno una vasta scelta di opzioni per impiegare il tempo libero: dalla lettura dei quotidiani ai giochi di società, dal disegno al cruciverba e alla discussione su quanto accade nel mondo».

