Una casa a Sadali contro il logorio della vita moderna 

Come far rivivere un centro storico, con le sue dinamiche umane e sociali in un piccolo Comune che ogni anno combatte la battaglia strenua contro lo spopolamento? Sadali una formula ce l'ha: la meraviglia del centro storico: una capsula del tempo, in cui gli ultimi cento anni, e forse tanti di più, non sembrano davvero passati, e l’offerta delle case supera la domanda (e i prezzi sono abbordabili).

E allora capita, sempre più spesso dal 2020, che i visitatori imbattendosi in uno dei tanti cartelli "vendesi" affissi alle case, si dicano: «Ma si, proviamo a chiamare».

Cosi è stato per i coniugi di Quartu, Olga Danese (45 anni) e Ivano Pani (49) lei titolare di una gioielleria, professore di matematica e fisica lui, racconta: «Durante le vacanze di Pasqua subito dopo il lockdown volevamo farci un giro in montagna, a Sadali non eravamo mai stati. A colpirci la bellezza della natura in cui è immerso il centro storico da favola ma soprattutto la genuinità delle persone. La casa che avremmo voluto acquistare era appena stata venduta, ma l'agenzia a cui ci eravamo rivolti ha comunque trovato la soluzione per noi. Da cinque anni ogni fine settimana, scappiamo dalla città e veniamo a Sadali per ricaricare energia tra la bellezza del paese».

Anche Mauro Mura, a Sadali, qualche anno fa, era capitato per caso. Originario di Sestu, 64enne, dipendente comunale, appassionato di ecologia, maratone, bici e natura. E visti i prezzi ha deciso di acquistare una casa nei pressi della chiesa di San Valentino: «Sadali mi ha dato la forza di tornare ad andare in bici, per i tornanti tra Seulo, Seui, Esterzili, una passione abbandonata per un brutto incidente; è un paese speciale per la natura, il paesaggio, l'inquinamento pari a zero, e, soprattutto per lo spirito di comunità che unisce i suoi abitanti e la loro capacità di accoglienza».

La storia di Lia Servi, insegnante in pensione, originaria di Firenze, sembra una trama del destino: «Trent'anni fa ebbi il primo incarico alla scuola media di Sadali. Ho vissuto qui per due anni con la mia bambina piccola, dopodiché decisi di trasferirmi. Il giorno in cui lasciai il paese, caricando tutta la vita sull'auto, avevo il magone, arrivata al distributore il gestore mi chiese: “Lia, vai in vacanza?”. Scoppiai a piangere, un pianto profondo che arrivava dall'anima. Spiegai, tra le lacrime, che stavo lasciando il paese. La mia bambina mi confortò: “Mamma non piangere, torneremo”. Così è stato, di lì a dieci anni, acquistai un rudere, che nel tempo ho ristrutturato e oggi è la mia casa. Nel 2021 sono tornata a insegnare a Sadali. La carriera da insegnante si è conclusa qui, dove era cominciata». E Lia, nella sua vita sadalese, ha trovato l’amore di Eugen Zomer, anche lui dall'Olanda aveva scelto di vivere a Sadali.

