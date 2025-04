Una carta speciale per i pellegrini 

La nuova scommessa di chiama “Card del pellegrino”. Dopo le iniziative riservate ai giovani e alle donne il Cammino minerario di Santa Barbara punta ancora più in alto. L’obiettivo è quello di coinvolgere nel progetto turistico – nato grazie alla felice intuizione del compianto Giampiero Pinna – tutti i soggetti economici e culturali che operano nei paesi attraversati dall’itinerario che interessa a le aree ex minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese.

Il nuovo anno

Il 2025 è iniziato alla grande. A Iglesias, nella sede della Fondazione del cammino in via Catteneo, c’è grande ottimismo. Nei primi tre mesi di quest’anno sono state già rilasciate 1619 credenziali. Nel 2024 sono state complessivamente 3.246. «Sempre lo scorso anno – fanno sapere dalla Fondazione ci sono stati 16.230 pernottamenti totali di cui 2.368 nelle nostre posadas». Con la nuova iniziativa presentata ieri a Nuxis e ad Arbus il numero delle strutture convenzionate è destinato a crescere ulteriormente. Decine di operatori e associazioni hanno già chiesto di aderire al Cammino. È stata avviata una manifestazione di interesse. Entro un mese tutti gli operatori dovranno inoltrare la loro richiesta di adesione. Entro giugno una commissione valuterà le domande. «A fine anno – fanno sapere dalla Fondazione – verranno contattati tutti gli operatori e si procederà all’inserimento nel sistema digitale della Card».

Appello agli operatori

«Abbiamo coinvolto tutti – dice il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri – c’è grande interesse da parte dei commercianti, delle associazioni culturali e sportive. Il Cammino ha contribuito a far conoscere il nostro territorio. E ci sono tutte le prerogative per crescere ancora». La Card prevede nuove attività promozionali riservate ai pellegrini, che avranno anche la possibilità di “personalizzare” il loro viaggio in base alle loro esigenze. Già ieri tanti imprenditori hanno chiesto informazioni sulla nuova iniziativa. «Non vediamo l’ora di aderire – commenta Stefano Depontis di Nuxis – con mia moglie gestiamo un’azienda agricola e abbiamo un campo di lavanda. Contiamo di aprirlo al pubblico e agli escursionisti del Cammino che passa vicino ai nostri terreni». Ottimismo anche nell’Arburese e nel Guspinese, attraversato da diverse tappe del Commino. «Vogliamo contribuire a costruire una rete forte per promuovere il territorio – dice il sindaco di Arbus Paolo Salis –. Abbiamo questo grande lascito di Giampiero Pinna che vogliamo onorare fino in fondo». Anche ad Arbus numerosi operatori economici hanno chiesto informazioni sull’adesione alla Card. L’iniziativa riguarda tutti i centri attraversati dal Cammino, ovvero Arbus, Buggerru, Calasetta, Carloforte, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villacidro, Villamassargia e Villaperuccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA