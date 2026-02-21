C’è una carta dei servizi per il centro diurno per persone con disabilità, ospitati da qualche giorno nell’ex istituto delle suore salesiane, di proprietà del Comune di Macomer, dove sta sorgendo il centro intergenerazionale. Con questo strumento, l’Unione dei Comuni e la cooperativa progetto H assumono una serie di impegni nei confronti dell’utenza in merito alla gestione del Servizio, alle modalità di erogazione e agli standard di qualità, informando l’utente sulle forme di tutela previste allo scopo di facilitare e migliorare la fruizione.

Il centro diurno per persone con disabilità del Plus Marghine è anche un sostegno alle famiglie degli ospiti. Punta a promuovere processi di integrazione sociale e di alleggerimento del carico socio assistenziale familiare, quindi garantisce prestazioni e interventi integrati di carattere educativo, ludico-ricreativo, assistenziale e di inclusione sociale che si svolgono sia a livello individuale che di piccolo gruppo rivolti sia agli utenti con disabilità che frequentano il centro alle loro famiglie e alla comunità. Lo stesso centro garantisce il servizio mensa, il trasporto, il supporto psicologico e il segretariato sociale, oltre i percorsi e servizi informativi sul tema della disabilità,con incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale, la partecipazione a mostre, eventi o ogni altro tipo di manifestazione che favoriscano la conoscenza e la pubblicizzazione del servizio e delle attività svolte al suo interno. «L'obiettivo - dice Franco Scanu, presidente dell'Unione dei Comuni - è quello di migliorare la qualità della vita degli utenti. Con la carta dei servizi puntiamo a trovare soluzioni per far si che il servizio funzioni nel miglior dei modi».

Il servizio è rivolto ai cittadini italiani e stranieri (in regola con il permesso di soggiorno) di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che devono essere residenti nei 10 comuni del Marghine.

