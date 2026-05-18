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Il titolo.
19 maggio 2026 alle 00:40

Una carabiniera campionessa 

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C’è anche un maresciallo donna in servizio al comando provinciale dei carabinieri di Cagliari tra le campionesse mondiali di pallavolo tra le nazionali delle forze di polizia internazionali. Ma Sabrina Lanzalaco oltre a vincere il titolo di campione del Mondo Ipa con la nazionale di pallavolo delle polizia d’Italia, nella manifestazione che si è svolta dal 10 al 15 maggio a Breslavia, in Polonia, ha ottenuto anche il premio di miglior giocatrice assoluta del torneo femminile.

Ai Campionati mondiali promossi dall’International Police Association (Ipa) l’Italia ha ottenuto il successo anche in campo maschile. La nazionale di pallavolo delle Polizie d’Italia è un progetto sportivo nato nel 2022 dalla visione di un appartenente alla Polizia Locale di Milano, con l’obiettivo di unire sotto un’unica maglia atleti d’eccellenza appartenenti a tutte le forze di pubblica sicurezza del Paese. Il gruppo sportivo accoglie infatti militari e operatori di ogni ordine e grado provenienti dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Penitenziaria e dalle Polizie Locali, Municipali e Metropolitane. E nel titolo mondiale conquistato dalle “azzurre” c’è anche un po’ di Sardegna.

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