Cabras.
31 agosto 2025 alle 01:03

Una capretta selvatica salvata a Capo San Marco 

Si è trovata in difficoltà nei sentieri impervi di Capo San Marco. Ma la capretta selvatica ieri mattina è stata notata da due turiste che senza perdere tempo hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili che, con tecniche Saf (speleo, alpino, fluviale) ha recuperato l'animale. La piccola capretta è stata trasportata in una zona più sicura ed è stata affidata ai veterinari.
I vigili del fuoco ieri mattina sono intervenuti anche ad Arborea per rimuovere un albero caduto sulla strada 18 ovest, nelle vicinanze di un’azienda.

