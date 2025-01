Una canzone per il faro Mangiabarche 

«Il faro di Mangiabarche sta crollando le mure vecchie cadono più giù, ma noi di Calasetta non molliamo, la luce tornerà a splendere lassù». Inizia così la canzone realizzata dal comitato che sta diventando l’inno alla motivazione che tiene unita la comunità in difesa del monumento identitario che si erge a poche centinaia di metri dalla costa, proprio nel mare che circonda gli scogli di Mangiabarche. «la colonna sonora del movimento - dice il presidente del comitato Giannangelo Rombi - adesso daremo il via a un’altra serie di iniziative che ci permetteranno di attirare l’attenzione sulla necessità di salvare il faro, al più presto». Tra queste, anche una conferenza promossa dal fondo Fai che vede il faro partecipare al concorso “i luoghi del cuore”. Chiedono il sostegno di tutti i rappresentanti del comitato. Il faro rischia davvero di cadere a pezzi tra l’indifferenza degli enti che dovrebbero promuoverne la salvaguardia. «Non molliamo - dice Rombi - rivendichiamo l’attenzione che il faro merita». (s. g.)