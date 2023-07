Una campagna di informazione contro i disservizi nella differenziata 

Conferimenti irregolari, dubbi sullo smaltimento del secco residuo e disservizi. Il sistema della raccolta differenziata nel Parteolla ha bisogno di una messa a punto. Per questo la Cosir, ditta a cui l’Unione dei Comuni ha affidato la gestione dei rifiuti, ha deciso di far partire una campagna di informazione per rendere il servizio più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini. Due incontri pubblici sono in programma per lunedì prossimo: il primo alle 15.30, a Donori, presso l’ex Montegranatico, il secondo alle 18 a Serdiana nella sala consiliare del Municipio.“Miglioriamo insieme la raccolta differenziata” è lo slogan scelto dalla Cosir.

Da mesi nei sei paesi dell’Unione (Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali) va avanti la sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata attraverso i mastelli dotati di codice elettronico con l’obiettivo di arrivare alla tariffazione puntuale. Un risultato che consentirebbe ai Comuni un forte risparmio sui costi di smaltimento e bollette più leggere per gli utenti. Il nuovo metodo di tariffazione, programmato per il 2023, slitterà al 2024. Intanto a Soleminis sono diverse le segnalazioni di disservizi (danneggiamento dei mastelli, mancato ritiro del secco) prontamente trasmesse dal sindaco Fedele La Delfa alla Cosir. «Siamo a disposizione – replica la ditta – invitiamo gli utenti a rivolgersi direttamente a noi attraverso i nostri canali (numero verde, app, email e sito internet)”.

RIPRODUZIONE RISERVATA