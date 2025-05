Una campagna del Comune contro l’uso delle droghe tra i giovani 

Il Comune di Sant’Antioco lancia una campagna contro l’uso di droghe tra i giovani, con un programma articolato che coinvolge il Serd, la Neuropsichiatria infantile della Asl Sulcis, il Tribunale dei minori e i carabinieri. Nei luoghi di affissione è già apparso il messaggio chiaro: “No alla droga”. «Non ci giriamo dall’altra parte – dice il sindaco Ignazio Locci – coinvolgiamo tutti in un’azione che vuole essere d’esempio anche per altri enti». Il 23 maggio si terrà un convegno in aula consiliare, il 3 giugno un evento con la criminologa Roberta Bruzzone e poi, a settembre, gli incontri nelle scuole e con le famiglie. Il progetto è affidato alla cooperativa Dimensione Umana. «Dobbiamo proporre alternative sane – afferma l’assessora Eleonora Spiga – rafforzando la rete educativa». Antonella Serrenti, responsabile delle politiche Sociali, evidenzia che «il Sistema famiglia sta attraversando un forte momento di crisi. L’ufficio che coordino quotidianamente viene investito di molteplici invii e richieste di prese in carico di minori e famiglie in forte difficoltà. Le segnalazioni ufficiali arrivano dal Tribunale per i minorenni, dalle forze dell’ordine, dalle scuole, dal servizio sanitario, in particolare dalla Neuropsichiatria infantile, ma raramente dalle famiglie».

