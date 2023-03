Una camminata in paese e una conferenza per sensibilizzare contro l’endometriosi  

Camminare insieme rivolgendo particolare attenzione alla patologia dell’endometriosi. Il giallo sarà il colore simbolo della passeggiata. L’associazione culturale Flumendosa ha organizzato in collaborazione con l’Acli Girasole una camminata di sensibilizzazione contro l’endometriosi, l’adenomiosi e la fibromialgia. L’appuntamento è per il 19 marzo. Ci si ritroverà alle 15.30 nella “Pratza de is festas” per partire tutti insieme per la passeggiata. Al rientro i partecipanti si ritroveranno nel centro Do.Sa. dove potranno visitare il museo di documentazione studi acque. Seguirà il dialogo sul tema dell’endometriosi curato da Luciana Congiu e si ascolterà la testimonianza di Ignazia Pillosu. Tutti i partecipanti dovranno utilizzare durante la camminata un indumento giallo. (fr. l.)

