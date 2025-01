Una calza di carbone contro il lavoro festivo 

“Trattati come il comodino o il letto che vendono”. È Maria Teresa Sassu, segretario generale Filcams Cgil, a rendere esplicita, ieri davanti allo store di Predda Niedda, la ragione dello sciopero di decine di dipendenti di Mondo Convenienza. «Hanno dato la loro indisponibilità- spiega- a lavorare il giorno festivo e come risposta l’azienda ha mandato loro delle lettere di contestazione». L’ennesimo rifiuto della catena di mobilio a trovare un accordo coi sindacati ha causato la mobilitazione nel giorno dell’epifania con tanto di consegna di calze piene di carbone davanti all’ingresso del punto vendita. «La situazione è frustrante- aggiunge Costantino, un addetto alla vendita- vorremmo avere un’altra considerazione». 50 i dipendenti a Sassari, di cui 20 a tempo determinato, alcuni dei quali presenti sul piazzale per la protesta.

Diverse le manifestazioni in Italia contro Mondo Convenienza ma l’unica nell’isola nonostante, riferisce il sindacato, l’evidenza dei problemi che non riguardano solo il fattore festivo. «In tanti vanno via per il burn-out e perché non reggono i ritmi lavorativi, compresi i capi-area- sostiene Sassu- E l’età media di chi ci lavora è sempre più bassa».

