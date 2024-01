Paura ieri pomeriggio in via San Benedetto. Un incendio si è sviluppato nella caldaia di un appartamento all’ottavo piano ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per averne ragione.

Un intervento di routine che non ha avuto alcuna grave conseguenza – nessuno è rimasto ferito, nessun danno all’immobile – ma per oltre mezz’ora il traffico nella strada è andato a rilento a causa della presenza dei mezzi dei pompieri.

