una “Cagliari respira” in fotocopia 

Forse il Cagliari Marathon Club, che alla sedicesima edizione come organizzatore della “Cagliari Respira”, è ormai in grado di prevedere quasi tutto ciò che accade sui 21,097 km del tracciato, aveva già previsto anche questo. E, tutto sommato, non sarebbe stato così difficile. La mezza maratona internazionale “Città di Cagliari” ha visto vincitori e piazzati in fotocopia rispetto alla scorsa edizione. Nella gara maschile, primo il keniano di Toscana, Simon Kibet Loitanyang, davanti al marocchino dell’Alperia, Khalid Jbari; in quello femminile, l’eterna Claudia Pinna (47 anni dopodomani) ha preceduto Lisa Orrù. Quello che forse era meno prevedibile è che dal secondo al quinto della gara maschile ci fossero appena 41” e che il sangavinese Federico Ortu mancasse il podio per un solo misero secondo, beffato da Rachid Benhamdane sulal retta finale.

Medaglia di legno

«Ho provato ad accorciare le distanze», racconta il giovane del Cus Cagliari mentre una giudice verifica se il modello di scarpa sia conforme ai regolamenti (sì, la tecnologia è “attenzionata”), «ma lui riallungava e l’unica speranza era la volata, ma non ce l’ho fatta». Ortu è una promessa nata all’ombra di Claudia Pinna: «Ci alleniamo insieme da molto tempo, è stata una grandissima fonte d’ispirazione per me», dice Federico, che compie anche gli anni lo stesso giorno della campionessa. «La mia testa è sempre alla maratona, ma non so se ne preparerò una già in primavera». C’è il problema al tendine d’Achille a frenarlo e anche dopo l’intervento subito deve stare attento ai carichi. Bravo anche Marco Ratto (Cagliari Atletica Leggera), quinto a 22” da Ortu.

Felici in due

Nella prova femminile, anche Lisa Orrù (Cagliari Atletica Leggera) è felice del piazzamento: i 28” concessi a Claudia Pinna sono una medaglia (come quella “sostenibile”, di legno, consegnata a 808 individuali e 158 staffettisti) per la triatleta di Sinnai che ha superato con fatica un brutto infortunio: «Ho dovuto ripiegare sulla bici e quest’estate ne ho fatta tanta. Credo che mi abbia giovato». Per l’ex azzurra (anche della distanza) del Cus Cagliari è la nona affermazione in questa gara.

La festa

La giornata soleggiata anche se fresca (il maestrale è stato un fattore) ha contribuito alla festa delle centinaia di partecipanti alla SeiKaralis che ha colorato le strade del centro, veicolando il messaggio che la “Cagliari Respira” sottende da sempre: lo sport è salute.

