Una caccia al tesoro per beneficenza 

Una caccia al tesoro dal cuore grande: quella di domani, a Villacidro, sarà una giornata all’insegna dell’unione, del divertimento e della generosità. Organizzata dalla consulta giovanile, la caccia al tesoro prenderà il via alle 9 del mattino. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Tutti insieme per Angelo si può onlus”, creata sei anni fa per aiutare la famiglia di un bimbo affetto da tetraparesi distonica: «Quando Niccolò, il presidente della consulta, mi ha chiamato – spiega Loredana Onidi, mamma del piccolo e fondatrice della onlus – sono rimasta sorpresa perché ha pensato al mio Angelo. Voglio ringraziarlo per l'organizzazione di questa giornata e per aver fatto tutto questo per noi».

Angelo ha 10 anni e otto mesi. Da un ospedale all’altro, da una terapia all’altra: quella di Loredana è una vita di sacrifici e lotta per tutelare la salute del proprio figlio: «Quest’anno – racconta – forse Angelo riceverà l’assistenza a scuola per cambiarlo e darli da mangiare: gli anni scorsi non è stato così». Ora come va? «Stiamo lottando con la fisioterapia, che serve a rafforzare la muscolatura e a ritardare il più possibile i problemi dati dalla malattia: le mani che si inarcano, la scoliosi, i piedi che si girano e altri. Inoltre Angelo si alimenta tramite la Peg (Gastrostomia endoscopica percutanea, ndr) , una sonda applicata chirurgicamente».

Costi esorbitanti

Per cercare di migliorare le condizioni del piccolo, la famiglia affronta costi rilevanti: «Prima del Covid – prosegue la donna – andavo ogni quattro mesi in Slovacchia per la terapia, che costa 3.700 euro per due settimane. Dopo è stato male mio padre, e sino a quest’anno non sono più potuta andare. Il mio bambino oggi fa fisioterapia sia casa sia in acqua. Purtroppo, la onlus copre solo una piccola parte delle spese; per il resto devo pagare di tasca mia. Anche la fibrotomia fatta un mese prima di partire in Slovacchia l’ho pagata 4.200 euro più le spese del viaggio. Non sono potuta andare a Roma perché lì fanno solo la terapia per i piedi. La onlus? Non riesco più a seguirla da sola, avrei bisogno di qualcuno che mi aiuti».

La Consulta

La richiesta d’aiuto è stata raccolta dalla Consulta giovanile di Villacidro.«Siamo un’organizzazione no profit – ricorda il presidente Niccolò Dessi, 22 anni – e per noi è importante lanciare un messaggio di beneficenza, facendo conoscere questa onlus dedicata ad Angelo. Vogliamo unire un momento ludico di gioco con un’azione benefica che aiuterà un bambino nostro concittadino». Tre i premi in palio per chi parteciperà alla caccia al tesoro: «Sono buoni per mangiare in ristoranti del paese», spiega Dessì. «Noi, come Consulta, cerchiamo sempre di unire con il nostro lavoro attività, associazioni e onlus del nostro paese. È molto importante stare uniti per essere più forti e aiutarci gli uni gli altri, creare una rete che coinvolga i cittadini di Villacidro».

