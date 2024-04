Parcheggio gratis in cambio di un sacchetto di rifiuti: è il premio per chi contribuirà a tenere pulita la spiaggia di Scivu, nella Costa Verde (Comune di Arbus). La proposta è del gestore del parcheggio, Rossano Vacca, che vuole «sensibilizzare i bagnanti ad avere cura della spiaggia» e combattere soprattutto la diffusione della plastica e delle dannosissime microplastiche. Il via dal primo giugno.