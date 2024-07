Una bussola per il cuore dell’Isola 

Un progetto e un’applicazione per connettere i territori e l’esterno. Sono stati presentati ieri mattina nella Camera di commercio di Nuoro i risultati di “Sardegna, il cuore”, un progetto che organizza e promuove l’offerta turistica delle regioni storiche delle Barbagie, Sarcidano, Barigadu e Guilcer e che ha lanciato la "bussola digitale", un’app che aiuta i viaggiatori a orientarsi tra innumerevoli attrazioni. «Un progetto importante per i nostri territori», dice la presidente del Gal Bmg Ilenia Vacca: «Vogliamo farli vivere e conoscere, per fare questo è necessaria la partecipazione delle nostre comunità, mirando anche alle bellezze del nostro territorio».

Consapevoli

Sulla stessa linea anche la direttrice del Gal Bmg Claudia Sedda che afferma: «L'output più importante di tutto il percorso è stato quello di aver acquisito consapevolezza di ciò che possiamo diventare. Un punto di partenza e non di arrivo. Il meglio deve ancora venire». Aggiunge il temporary manager del progetto, Maurizio Orgiana: «L'offerta si sviluppa con la comunicazione, per questo l'applicazione mira a diventare interattivo-dinamica. L’analisi dei dati è stata fatta in quattro fasi: mappatura, focus turismo sostenibile, focus sul turismo enogastronomico, focus sul turismo outdoor».

I numeri

Gli incontri sono stati quattordici, 58 le visite alle imprese, 92 le aziende beneficiarie del progetto, tre gli incontri di approfondimento per categoria, sei le sessioni di formazione sulle strategie di promozione.

Precisa la direttrice del Gal Barigadu Guilcer, Francesca Citroni: «Un lavoro continuativo nel tempo, partito nel 2020 con attuazione in questi mesi. Il processo partecipativo del Gal Barigadu Guilcer continua il percorso che è stato intrapreso con il progetto Sardegna il cuore, in cui è presente Sardegna il cuore 2. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma partiamo da basi solide. Abbiamo avvicinato le imprese agli strumenti digitali, laddove c'è ancora un bel gap sull'utilizzo degli strumenti, e oggi abbiamo anche un calendario di eventi nell'app, anche inediti, pianificato fino alla fine dell'anno, sembra una cosa scontata, ma non lo è».

Enrico Mulas, direttore del Servizio supporto direzionale di Sardegna Ricerche, ha messo in evidenza l'articolato percorso del bando “Sardegna, un'isola sostenibile”, partito nel 2019, che ha dato la possibilità al progetto delle Barbagie di svilupparsi e portare i risultati raggiunti.

Una bussola

L'applicazione, disegnata proprio come una bussola, consente di muoversi tra sei quadranti: paesi, natura, archeologia e storia, arte e cultura, produzioni locali, alloggi e ristorazione. È concepita come uno dei principali punti di accoglienza del visitatore o turista, garantendo un'offerta omogenea e più completa possibile.

L'obiettivo è ambizioso e vuole coinvolgere non solo i visitatori, ma anche le attività presenti sul territorio, dal turismo culturale a quello ambientale o altre forme di turismo e accoglienza. All'incontro sono intervenuti per congratularsi e sostenere l'iniziativa anche il presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò, il delegato della Presidenza della Regione Diego Corrias e i rappresentanti di Forestas.

