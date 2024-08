Una buona domenica con la vostra radio! 

Siete pronti per un’altra grande domenica in compagnia della vostra radio del cuore? Si comincia alle 9.30 con il best de “La cicala e la formica”. Conduce Luigi Almiento. A mezzogiorno, i suoni della nostra Isola con “Sa Radiolina” che, alle 17, lascia spazio a “Best of”, il meglio della musica dagli anni ‘80 a oggi. Alle 19.45 ai microfoni di Radiolina ecco il direttore editoriale de L’Unione Sarda Lorenzo Paolini (nella foto) con “L’Unione Salute”. Alle 20 Ruido ci conduce nella sua “Sala Prove”.