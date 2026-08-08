Una buona domenica con il ritmo della radio 

Che siate al mare o in città, anche questa domenica Radiolina è pronta a tenervi compagnia. Si parte alle 8 con “Best Of”, il meglio della musica dagli anni ‘80 a oggi. Alle 10 ecco “Radiolina Story”, i migliori successi degli anni ‘50, ‘60 e ‘70 e alle 12 2Sa Radiolina”, le voci e i suoni della nostra Isola. Alle 14 torna a farci compagnia “Best of” e alle 20 Ruido conduce una nuova puntata di “Sala Prove”. Alle 23, “Classica-mente”, grandi brani della musica classica.