Una buca profonda un metro aperta al centro dell’incrocio 

Una voragine larga almeno un metro e profonda altrettanto si è aperta nei giorni scorsi nell’incrocio tra via Donatori di Sangue e via Mastino, proprio davanti all’istituto Zooprofilattico di Nuoro. Il cedimento forse dovuto alla perdita di qualche tubo ha fatto collassare improvvisante l’asfalto e messo allo scoperto i sotto servizi che passano in quell’incrocio. Fortunatamente la segnalazione alla polizia municipale è stata immediata e ha consentito il pronto intervento e la messa in sicurezza della zona prima che qualche automobilista o peggio, qualche motociclista potesse rimanere vittima di una vera trappola. Nessun disagio alla circolazione.

