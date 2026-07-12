Una brutta voglia, Anna Schirru e l’altalena di passioni di una bimba 

In un’epoca in cui l’editoria italiana sforna di continuo storie costruite su colpi di scena, ritmi forsennati, personaggi funzionali alla trama “Una brutta voglia”, esordio di Anna Schirru (Wudz Edizioni, 2026) è una preziosa anomalia per densità stilistica e coraggio formale.

La voce è quella di una bambina senza nome cresciuta a Iglesias, che non racconta dall’alto di una distanza adulta rielaborata ma registra, accumula, devia, torna indietro. Il fraseggio imita il ritmo della memoria infantile, quel modo di fare i conti con il mondo in cui tutto ha lo stesso peso; c’è in questa scelta una tensione che ricorda, non imitandoli, certi esiti atzeniani, per certo letti e fatti propri dall’autrice.

La struttura del romanzo alterna capitoli in prima persona a capitoli corali scanditi dall’anafora “Da dove veniamo noi” che funzionano come un coro tragico, eleggendo la vicenda individuale ad affresco collettivo senza mai appesantire la narrazione.

Lo spazio del romanzo è spesso verticale, e la verticalità è il dispositivo simbolico più potente del testo: si sale al Buon Cammino, si scende nelle miniere dove abitano i pensieri non detti, i morti con i segreti nelle tombe, i bambini vissuti un solo giorno. Si scende sott’acqua, si risale in superficie. In mezzo si vive, si litiga, ci si ama in quel modo storto e tenace che è il solo disponibile.

C’è poi il mare, luogo di appartenenza e al tempo stesso confine che separa dall’altrove, da quel treno che invece di fermarsi a Sassari potrebbe arrivare a Parigi ma, soprattutto, lingua delle emozioni impossibili da dire: «quando piango, piango il mare, l’ho assaggiato», confessa la narratrice alla sorella. Andare sott’acqua è la sua forma di dissociazione, il gesto ricorrente di ritiro quando la realtà è troppo grande e dolorosa da affrontare: il centro oscuro del romanzo è il trauma, mai dichiarato né diagnosticato, ma che circola nel testo come acqua sotterranea. Il romanzo è straordinario nel costruire questa percezione attraverso la bambina senza mai cedere alla didascalia, al tentativo di spiegare quanto va raccontato: la bimba registra le gambe molli, la “brutta voglia”, l'aria che non attraversa più la gola, senza avere il vocabolario per nominare quello che sente. Il lettore lo sa. Lei non ancora. E questa distanza è la forma più semplice della verità.

Ma Una brutta voglia è anche un romanzo sul femminile. Le donne di questo “posto” sopportano, portano le cose avanti, trovano forme di sopravvivenza oblique. È Schirru stessa a consegnare la sua definizione più precisa in uno dei capitoli corali: da dove veniamo noi le donne sopportano, trattengono, resistono e portano le pietre nelle mani e l’odio negli occhi. Scorrono furiose nei canali sotterranei e poi emergono placide a valle. Poche, intense righe che valgono un romanzo intero.

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