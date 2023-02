«Una brutta sorpresa: mi hanno portato via anche i buoni-benzina» 

L’amara sorpresa l’ha avuta di mattina intorno alle 9 quando è uscita da casa per andare al lavoro.

La sua auto, una Mercedes classe A, parcheggiata sotto la sua abitazione in via Rosas, aveva tutti i finestrini rotti. «Hanno spaccato i vetri», racconta ancora scossa Simonetta Cauli, «e hanno anche rubato alcuni buoni-benzina che c’erano all’interno. Ho saputo che è successo di notte ma io non mi sono accorta di niente. Il danno l’ho scoperto solo quando sono uscita per andare al lavoro. E non è nemmeno la prima volta che succede un episodio simile nella zona. Anche in passato ci sono state sorprese simili».

In via Rosas sono state otto le auto danneggiate, «io però non so che la lista è addirittura più lunga» aggiunge Cauli. Molte vetture ieri mattina erano già state portate via dai proprietari e lungo la strada restava soltanto una distesa di cocci di vetro.

Se il record di auto con vetri rotti e specchietti spaccati spetta quindi a via Rosas, altre sono state danneggiate da piazza IV Novembre a via Porcu, in via Cavour, in piazza Venezia , in piazza Dessì, di fronte al Comune. In tutto circa 30.

Per trovare un episodio simile bisogna tornare indietro di qualche anno quando sempre nella zona di piazza IV Novembre erano state bucate le gomme delle auto di decine di residenti, che, anche in quel caso, si erano accorti del danno solamente quando erano usciti di casa per andare a lavoro e avevano trovato le auto danneggiate.