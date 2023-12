«Una bretella provvisoria fino alla Statale 125» 

Una bretella provvisoria - con la promessa di farla diventare definitiva in un secondo momento - dall’ingresso sud di Villaputzu (località Sant’Angelo) sino alla nuova 125. È questa la soluzione che è emersa ieri mattina al termine del tavolo tecnico urgente convocato dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu. Due chilometri di stradine da sistemare (ci penseranno Provincia e Comune, tempo previsto in via ufficiosa: dai 3 ai 6 mesi) per consentire ai sarrabesi di arrivare a Villaputzu da Muravera (e viceversa) in cinque minuti. I soldi - solo per la bretella circa un milione di euro - ci sono.

L’assessore

«Le risorse - ha spiegato Saiu - ci sono sia per i lavori che per la viabilità alternativa. Nei miei primi 30 giorni di mandato da assessore ho previsto lo stanziamento di 1,8 milioni di euro, a gennaio dal Ministero abbiamo ricevuto un altro milione e 800mila euro. Purtroppo la viabilità alternativa non è stata richiesta quando doveva essere fatto». Inoltre «abbiamo anche pensato con Anas a una soluzione definitiva per uno svincolo lungo la Statale, si farà non appena termineranno i lavori sul ponte». Per Saiu, insomma, «abbiamo trovato soluzioni in grado di dare risposte alle esigenze di mobilità dei sarrabesi e lo abbiamo fatto con le risorse già a nostra disposizione». Sarà ora compito della Provincia predisporre quanto necessario per l’accesso sulla nuova 125 in prosecuzione della viabilità comunale della quale si occuperà il Comune di Villaputzu.

Il sindaco

Soddisfatto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «Questa soluzione - ha messo in evidenza - permetterà alla nostra comunità di risolvere definitivamente i gravi problemi di viabilità e di collegamento con le altre comunità del Sarrabus e con la 125. Lo svincolo tanto atteso e richiesto da Villaputzu verrà realizzato». Porcu aggiunge che «saremo vigili e attenti nel permettere la realizzazione della viabilità alternativa provvisoria in tempi rapidi per poter alleviare le gravi difficoltà che oggi stiamo attraversando».

Reazioni

La soluzione era stata anticipata anche dall’Unione dei Comuni del Sarrabus presieduta dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, presente al tavolo assieme agli altri sindaci: «Per il guado - ha detto Murgioni - c’è stato un no secco, non è praticabile. Ecco che allora siamo stati tutti d’accordo per la bretella provvisoria. Gli enti coinvolti, a partire dall’Anas, hanno assicurato che rilasceranno le autorizzazioni nel più breve tempo possibile». Murgioni mette in evidenza che «assieme al sindaco di Villaputzu abbiamo condiviso la necessità di un’azione unitaria per affrontare e risolvere i problemi di viabilità. I sarrabesi potranno presto ritrovare la serenità che era venuta a mancare con la chiusura del ponte».

