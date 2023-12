Una bretella per la Statale 

Due chilometri per collegare Villaputzu con la nuova Statale 125, sette per arrivare a Muravera. Sarà questa la bretella provvisoria che consentirà di accorciare i tempi di percorrenza per Villaputzu da quando – lo scorso 8 dicembre - la Provincia del Sud Sardegna con un’ordinanza molto discussa (e contro la quale il Comune di Villaputzu ha assicurato azioni legali) ha chiuso il ponte di ferro. Al momento l’unica viabilità autorizzata è quella che passa per Quirra con un anello di 17 chilometri a tratta.

I lavori

Quasi tutta la bretella sarà realizzata dal Comune di Villaputzu grazie all’accordo siglato con la Regione lo scorso 13 dicembre. «Il progetto esecutivo – spiega il sindaco Sandro Porcu – è in fase di realizzazione. Contiamo di chiudere subito dopo le feste per poi appaltare i lavori. Per questo siamo in attesa delle risorse che ci ha garantito la Regione, dovrebbero arrivare entro fine anno».

Un milione di euro i soldi a disposizione per la bretella temporanea che parte dalla località Sant’Angelo (ingresso sud di Villaputzu) per poi sbucare sulla nuova 125 ad un paio di chilometri dall’attuale svincolo per il Sarrabus (direzione Tortolì). La stradina esiste già, dovrà essere sistemate in alcuni punti e asfaltata con tanto di segnaletica. Il raccordo con la statale sarà realizzato dalla Provincia con il nullaosta dell’Anas.

La bozza

Secondo le prime bozze per chi arriva da Villaputzu sarà possibile svoltare in direzione Cagliari ma non in direzione Tortolì. Allo stesso modo potrà svoltare per Villaputzu chi proviene da Cagliari (e quindi da Muravera) ma non chi arriva da Tortolì (in questo caso c’è lo svincolo per Quirra). Difficile prevedere il termine dei lavori, in via ufficiosa si parla di cinque mesi: «Da parte nostra – aggiunge il sindaco di Villaputzu – c’è il massimo sforzo per accorciare i tempi di realizzazione di questa importantissima viabilità, ci auguriamo che tutti gli altri enti coinvolti facciano altrettanto. Noi, di certo, vigileremo».

Ristrutturazione

Non sono ancora partiti, invece, i lavori da 2,7 milioni di euro per la ristrutturazione del ponte, lavori che sarebbero dovuti iniziare lo scorso 11 dicembre e che dovranno terminare entro maggio 2025. Restano, insomma. da chiarire molti punti di una vicenda che, da un giorno all’altro, ha tagliato fuori il paese di Villaputzu. Nell’ordinanza della Provincia, tra le altre cose, non viene riportato che c’è un rischio crollo (come risulta nella relazione) ma solo che la chiusura del ponte è necessaria per l’avvio del cantiere. Del cantiere però – tranne un piccolo container - ancora non c’è traccia.

