«Una bretella per bypassare il ponte chiuso» 

Un tratto di due chilometri da Sant’Angelo (ingresso sud di Villaputzu) sino al chilometro 48,7 della nuova Statale 125. Da lì altri duemila metri o poco più per imboccare lo svincolo verso Muravera e San Vito. Il progetto della “viabilità alternativa” da un milione e 260mila euro che dovrebbe ridurre i disagi che stanno affrontando i cittadini di Villaputzu (e del Sarrabus) da quando è stato chiuso il ponte di ferro è stato illustrato dalla Provincia del Sud Sardegna agli enti interessati per il via libera definitivo.

La soluzione

I problemi, anche se di lieve entità, non mancano «ma sono superabili - ha spiegato il commissario delle Provincia Mario Mossa - e infatti sono arrivati i primi pareri favorevoli». Problemi, più che altro, di carattere idrogeologico: «Alcuni brevi tratti - aggiunge Mossa - durante forti piogge potrebbero essere inondati, in quel caso si provvederà a chiudere la strada».

I due chilometri saranno asfaltati e percorribili col doppio senso di marcia anche se potrebbe essere introdotto il limite massimo di 50 chilometri orari. Due le rampe per il collegamento con la nuova 125 (entrambe saranno realizzate dalla Provincia): una consentirà a chi proviene da Villaputzu di svoltare verso Cagliari mentre l’altra servirà per la direzione contraria. Non sarà invece possibile la svolta per chi arriva da Tortolì.

I tempi

Nel complesso un tempo di percorrenza stimato in sette minuti anche se restano i problemi per i trattori, i motocicli e le bici: nessuno di questi mezzi può transitare sulla nuova 125. Difficile però capire i tempi di realizzazione della bretella. Se dovessero arrivare tutti pareri positivi da parte degli enti interessati - compreso quello dell’Anas (assente forse per un’incomprensione sull’orario di convocazione) - i lavori non partirebbero prima della fine dell’estate. Tempi lunghi, insomma, soprattutto rispetto alle previsioni iniziali (si ipotizzava al massimo entro giugno).

Le reazioni

Soddisfatto sino ad un certo punto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, presente anche lui a Cagliari al vertice con la Provincia: «Bene per la bretella - ha detto - si sta procedendo e stanno arrivando i primi pareri favorevoli dagli enti preposti. Non abbiamo invece ancora avuto la delega da parte della Provincia per i lavori sul guado».

Il guado sarebbe la soluzione immediata, un’opera da 200mila euro con blocchi in calcestruzzo che - secondo quanto ipotizzato dal Porcu - si sarebbe dovuta fare per il 15 giugno. «Da parte del Comune di Villaputzu siamo pronti ad effettuare i lavori - ha aggiunto Porcu - l'unico elemento mancante è una delega formale a procedere da parte della Provincia».

Una vicenda complicata e ancora lontana da una soluzione. Un’accelerazione potrebbe esserci la prossima settimana nel corso di un nuovo vertice tra il Comune di Villaputzu e l’assessore regionale ai Lavori pubblici. I disagi per i pendolari, nel frattempo, non accennano a diminuire.

RIPRODUZIONE RISERVATA