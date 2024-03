Una bottega moderna su youtube per insegnare la pittura online 

In programma, una grande mostra a Cagliari, nel 2025. Nel frattempo, Davide Siddi, classe 1987, continua nella sua attività che comprende anche un canale You Tube premiato da 1.600.600 visualizzazioni.

Cosa insegna on line?

«Gli argomenti variano. Ad esempio mi soffermo sul come ottenere l’effetto nebbia, sui passaggi della velatura o su soggetti precisi che possono essere barche, alberi, fichi d’India e via dicendo. Faccio dei piccoli tutorial gratuiti e anche lezioni in diretta. È come avere una bottega, al modo degli antichi maestri ma con strumenti contemporanei. Ho iniziato girando un video e ho capito che quella poteva essere una strada per risparmiare tempo e dedicarmi maggiormente alla pittura. Sono un autodidatta. Ho frequentato il liceo classico, letto moltissimo e visitato un’infinità di musei».

Assente dalla scena espositiva cagliaritana da parecchi anni, perché?

«Sono stato lontano ma non inerte. Ho esposto in due Biennali di acquarello in Francia, ho collaborato con le Cartiere Fabriano per la realizzazione di filmati sull’uso e le reazioni della carta, ho tenuto un laboratorio di Carnet de Voyage alla scuola Petites Ecuries di Parigi. Inoltre sono stato ammesso come socio a vita alla Fondation Taylor di Parigi. In Francia c’è molta attenzione nei riguardi degli artisti. Per mia fortuna non mi mancano le committenze pubbliche e private».

Come definisce il suo stile, parola ormai vecchia e desueta?

«Non posso dare una risposta semplice. In America il mio genere lo etichettano come realism art ma non vorrei ingenerare equivoci. Diciamo che sono un figurativo e riproduco ciò che vedo».

Ad Arzachena ha realizzato ben 100 ritratti. Chi ha messo in posa?

«Gente comune, l’intento era di distaccarci dai fasti della Costa Smeralda e di dare risalto agli abitanti, quelli per niente famosi. Li ho ripresi nel mio studio o in piazza, in sette mesi di residenza. Era il 2019, anno del Covid e la pandemia ha congelato le opere. Adesso però andranno in uno spazio permanente».

Il suo progetto è di esporre a Cagliari almeno 60 opere. Dove ?

«Mi piacerebbe avere il Castello di San Michele o l’Exmà, luoghi molto belli. Avevo bisogno di concentrarmi su un progetto lento e concreto, un ritorno nella mia città dopo tanto girare. Ci saranno ritratti e paesaggi architettonici eseguiti con le mie tecniche preferite: acquarello, disegno a matita, carboncino. Ciò che cerco è la luce, quella forte del mare e quella più pacata di certe zone e quartieri».

Lei ha un atelier in Castello. Quanto è importante questa postazione ?

«Sto qua da dieci anni. Per me è un luogo di ricerca e di incontri. Specialmente d’estate, dopo cena, mi vengono a trovare gli amici e con una birra in mano, chiacchieriamo di letteratura, arte, cinema. È stato lo stesso ad Arzachena, le persone venivano a controllare i progressi della mia impresa. Alla fine, era un salotto. Attualmente, come in passato, mi divido tra condivisione e insegnamento di ciò che ho appreso a mia volta. I due impegni cose si alimentano a vicenda e con entrambi mi diverto parecchio e forse, in fondo, questa è l’unica cosa che conta per me».

