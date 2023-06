Una borsa di studio sull’atrofia muscolare 

C’è anche una neolaureata cagliaritana tra le vincitrici delle borse di studio della fondazione Omero Ranelletti del distretto 2080 del Rotary International: Lorenza Anedda, laureata con lode in Medicina e Chirurgia all’università di Cagliari, ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro di tesi sulla atrofia muscolare spinale, discussa con la professoressa Eleonora Cocco. Ha ritirato il premio durante la cerimonia che si è svolta a Roma.

Ha ottenuto la seconda borsa di studio ex aequo con una altra neolaureata sarda, Giada Gamboni, laureata con lode in Medicina e Chirurgiaall’Università di Sassari, per il suo lavoro sulla Aadc deficiency, discussa con il professore Stefano Sotgiu.

I diplomi sono stati consegnati ai vincitori (la prima borsa di studio è stata attribuita a Marco Di Francesco, laureato alla Cattolica del Sacro Cuore di Roma) dal presidente della fondazione Ranelletti, Gabriele Andria. Il ginecologo cagliaritano si è soffermato sulle qualità scientifiche dei vincitori e sull’importanza di «creare sinergie fra il Rotary, il mondo accademico e le eccellenze che emergono fra i nostri giovani». La Fondazione eroga ogni anno diverse borse di studio rivolte anche a giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che abbiano conseguito risultati scolastici di rilievo nonostante condizioni familiari e personali difficili. (m. v.)

