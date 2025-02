Una borsa di studio nel ricordo di Carlotta 

Carlotta Dessì è stata una giornalista appassionata ed esemplare e la sua prematura scomparsa, un anno fa a 34 anni, ha lasciato tutti sgomenti. Ma ha lasciato anche una grande eredità che la Fondazione Collegio della Guastalla Onlus, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha raccolto istituendo una borsa di studio del valore di 7.000 euro. Saranno premiati uno o più praticanti della scuola di giornalismo “Walter Tobagi” di Milano che presenteranno entro i primi di luglio un video-reportage ispirato al lavoro di Carlotta, sempre in difesa dei più deboli e animato da un profondo senso di giustizia. Un modo concreto per dare continuità alla sua eredità e sostenere un giornalismo di qualità, indipendente e appassionato, proprio come lei lo interpretava.

L’iniziativa è stata presentata venerdì a Milano, nella cornice suggestiva del Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli nel corso di una giornata che è stata anche un abbraccio collettivo tra chi l’ha conosciuta e chi ne condivide gli ideali. Musica, danza e parole cariche di affetto hanno accompagnato i tanti momenti toccanti: i ricordi dei colleghi delle redazioni di Fuori dal Coro e Pomeriggio Cinque, le testimonianze della famiglia e del compagno Fabrizio, e le riflessioni di personalità come Roberta Potasso, Mario Giordano, Alessandro Sallusti, Chiara Maffioletti e Barbara d’Urso, che hanno raccontato il talento, il coraggio e la straordinaria umanità di Carlotta, ricordando come questa professione sia paragonabile a una vocazione che deve essere messa al servizio del bene comune. «Carlotta Dessì ha rappresentato il giornalismo nella sua essenza più autentica: passione, determinazione e rispetto per la verità», ha detto il presidente della Fondazione Guastalla, Antonio Viscomi.

