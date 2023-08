Una borsa di studio in ricordo di Silvia  

La stella di Silvia Deiana brilla grazie a una Fondazione che porta il suo nome. Per ricordare la dottoressa originaria di Loceri, scomparsa tragicamente il 31 luglio 2021 mentre si trovava a Oslo con il suo fidanzato, in Valle D’Aosta hanno istituito un fondo con l’obiettivo di creare una borsa di studio per studenti e studentesse valdostani iscritti al primo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Le risorse raccolte saranno utilizzate per creare un sussidio a beneficio del diritto allo studio ed eventualmente per l’acquisto di libri di testo necessari alla preparazione degli esami universitari da donare al Sistema bibliotecario valdostano.

Salvare vite era la missione di Silvia Deiana, che il 7 agosto avrebbe compiuto 32 anni. La sua scomparsa ha lasciato un dolore indicibile tra familiari, amici, colleghi e pazienti. L’amore per la scienza e la medicina che Silvia nutriva è il motivo principale che ha ispirato l’istituzione del fondo, i cui estremi per le donazioni sono illustrati sulla pagina www.fondazionevda.it/fondo-silvia-deiana. La dottoressa era figlia di una coppia di Loceri emigrata da anni per lavoro a Chatillon ma che ha conservato un legame indissolubile con il paese d’origine. Era medico di Medicina generale e prestava servizio a Milano, dove aveva conosciuto il fidanzato, Simone Mosca, ingegnere, uno dei componenti della comitiva che nell’estate di due anni fa si era avventurata nei fiordi norvegesi dove accadde la tragedia. A Silvia era stato fatale un trauma cranico riportato nella caduta. I suoi organi hanno contribuito a salvare cinque vite.

