«Una borgata dimenticata e sotto l’assedio delle formiche» 

San Quirico non è una frazione e anche di borgata è rimasta poco. La scuola è sparita da tempo, la chiesa chiusa per sicurezza e per i funerali si va a Silì, Palmas Arborea e Oristano. Nel pugno di case che chiamano poderi in ricordo i dell’ex Ersat sparsi tra Fenosu e Tiria, in capo al Comune di Oristano, sono rimasti in 401. «In realtà lo siamo solo per le elezioni, quando passano per chiederci i voti. Per tutto il resto non esistiamo», è la protesta che affidano al “giornale” perché nel Palazzo nessuno li vede e nessuno li ascolta.

I problemi sono quelli tipici di una borgata dimenticata; quindi pulizia, erbacce, strade che a tratti d’inverno diventano un lago. A questi adesso se n’è aggiunto un altro abbastanza fastidioso: le formiche. «Siamo assediati. Non riusciamo più a difenderci», spiega Franco Cauli, portavoce di una borgata tranquilla, serena che anche per questo merita maggiore attenzione. Le formiche, vedere per credere: un’invasione. Sono arrivate con il caldo occupando case e cortili. Dieci o anche cento formiche non sono un problema ma se vedi una fila hai certamente un problema e questo è il problema che turba la tranquillità dei “sanquiresi”. I sistemi per venirne fuori ci sono e sono tanti ma prima di tutto è fondamentale la pulizia degli spazi esterni che nella borgata lascia parecchio a desiderare. Pulizia e se non basta sarà il caso di utilizzare i prodotti chimici adatti. ( a. m. )

