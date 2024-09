Una bomboniera per il calcio del Sarrabus 

Al posto di quel campo sportivo inadeguato che tre anni fa comportò, tra mille polemiche, la fine dopo oltre mezzo secolo del Muravera Calcio (al suo posto il Cos che gioca a Tertenia in serie D e che oggi poco o nulla ha a che vedere col Sarrabus), ci sarà un gioiellino: terreno di gioco più largo, manto in sintetico di ultima generazione, panchine incassate sotto le tribune, servizi igienici nuovi, illuminazione più potente e meno dispendiosa. E ancora, in una seconda fase, riqualificazione del campo da tennis e miglioramento tribune. I lavori da 800mila euro (quasi tutti fondi comunali), più altri 300mila stanziati dalla Regione (soldi in arrivo, intervento ancora da programmare), sono iniziati questa settimana a ritmo sostenuto. Un risultato storico per il Comune e per la nuova società del Muravera appena costituita (la Sgs 1965, si riparte dai ragazzi e dalla Terza categoria) anche se non mancano le preoccupazioni: nei tre Comuni del Sarrabus, Muravera, Villaputzu e San Vito, causa lavori in contemporanea non c’è un campo disponibile e le squadre non possono allenarsi né, tantomeno, disputare partite ufficiali.

La soddisfazione

Sino a ieri, fra l’altro, il campo di Muravera in attesa del via ai lavori ospitava i ragazzi di Villaputzu (Seconda categoria) ed era pronto, per le gare di campionato, a lasciare spazio anche al San Vito (Prima categoria). «Da oggi - spiega Stefano Boi, dirigente del Muravera Calcio - dobbiamo fare i salti mortali tra i piccoli campetti del paese per gli allenamenti dei ragazzi. Siamo senz’altro soddisfatti dell’intervento di riqualificazione del campo e ringraziamo il Comune, chiediamo però aiuto per questa fase di transizione». Una richiesta a tutta la comunità che è anche quella di avere pazienza, come spiega Matteo Plaisant, assessore allo Sport: «Sappiamo delle difficoltà nel trovare impianti disponibili e quindi chiediamo comprensione; mi preme però sottolineare che il nuovo campo rappresenterà un punto di riferimento per gli sportivi, non solo locali. Un impianto di qualità è fondamentale per incentivare la pratica sportiva e offrire uno spazio sicuro e accogliente ai giovani che vogliono crescere».

La generosità

Una mano d’aiuto è arrivata da Armungia , paese senza più una squadra che ha messo a disposizione il bell’impianto per le partite del Muravera e del San Vito (qui il campo potrebbe essere disponibile tra qualche settimana). «Ringraziamo il sindaco di Armungia Antonio Quartu - ha scritto la società presieduta da Gigi Pilia in una nota - per la grande disponibilità dimostrata nei confronti del San Vito calcio». Domenica l’esordio contro il Sestu. Il Villaputzu invece disputerà le partire ufficiali a Villasimius. «Per gli allenamenti - spiega Maurizio Medda, consigliere comunale e punto di riferimento della società di calcio - abbiamo ricavato una sorta di mezzaluna al di fuori dell’area del cantiere. Una soluzione d’emergenza per i più piccoli. A Villaputzu i lavori per la posa del sintetico dovrebbero concludersi il 30 ottobre».

