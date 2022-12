Una bomba piazzata per uccidere 

Una bomba carta ad alto potenziale posizionata per distruggere e che avrebbe potuto ammazzare. Ma chi ha voluto lanciare un pesantissimo messaggio a Simone Floris, 31 anni, e alla compagna, incinta, che vivono al terzo piano di via Podgora 5? Gli attentatori hanno sbagliato o miravano proprio a quell’appartamento occupato, secondo gli accertamenti degli investigatori, abusivamente? Sono solo alcuni degli interrogativi su cui stanno lavorando i poliziotti della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e da Davide Carboni. Chi ha agito nella notte tra mercoledì e l’Immacolata ha rischiato molto: deve aver calcolato bene i tempi perché l’esplosione ha devastato la palazzina e avrebbe potuto far molto male, anche agli attentatori se non si fossero allontanati rapidamente. Intanto chi le famiglie che abitano qui sono preoccupate: quando verranno riparato tutti i danni? «Stiamo vivendo senza porte d’ingresso, vetri e con le mura distrutte». L’assessora comunale ai Lavori Pubblici, Gabriella Deidda, fa sapere: «Lunedì effettueremo un sopralluogo e avvieremo gli interventi rapidamente».

Le indagini

Gli investigatori, coordinati nelle indagini dal pm Danilo Tronci, hanno sentito la coppia presa di mira: i due però non hanno fornito elementi utili per cercare di capire cosa si possa nascondere dietro l’attentato che solo per miracolo non ha causato feriti o peggio morti. Sono stati ascoltati anche gli altri inquilini: nessuno avrebbe però sentito o notato qualcosa prima del terribile boato avvenuto prima delle due. Si lavora per recuperare le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti in alcune abitazioni e nella zona.

I danni

Lo spavento e la paura sono stati enormi. L’ordigno ha distrutto porte blindate, portoncini e infissi, mandando in frantumi tutti i vetri e danneggiando le mura interne del palazzo. I calcinacci hanno invaso le scale e i pianerottoli dell’edificio, raggiungendo la strada davanti. Quando sono arrivati vigili del fuoco, agenti delle volanti e ambulanza del 118 si è temuto il peggio. Per fortuna però nonostante la devastazione, non ci sono stati feriti. «Un miracolo», hanno commentato gli inquilini. «Basta vedere i danni che ci sono stati per capire che è incredibile che nessuno si sia fatto male. Se una persona malauguratamente si fosse trovata sulle scale o davanti alla palazzina, sarebbe potuta morire».