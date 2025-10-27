Una bomba ecologica sotto il ponte della Scafa 

Una bomba ecologica da disinnescare al più presto sotto il ponte della Scafa. In una vasta area libera sulle sponde della laguna di Santa Gilla si è formata una gigantesca pattumiera a cielo aperto. Si accede da una stradina sterrata all’incrocio tra le vie San Paolo e dei Calafati. Un cartello con su scritto “area videosorvegliata” mette in guardia gli incivili, eppure dopo poche decine di metri ci si imbatte in uno spettacolo indecoroso: tonnellate di rifiuti di ogni genere ammassati per centinaia di metri.

Gli interrogativi

All’ombra del vecchio ponte che collega la città a Giorgino e alla strada statale 195 c’è davvero di tutto: scarti edilizi, mobili, elettrodomestici, pneumatici, reti da pesca. Ed è evidente, data la notevole quantità di rifiuti presenti, che la discarica si sia formata nel corso di anni e anni. Non è peraltro chiaro a chi competa l’area in oggetto (Anas, Cacip, Autorità portuale, privati) per cui andranno sicuramente effettuate verifiche. Nel frattempo l’auspicio di tutti è che l’accesso possa essere inibito, al fine di scongiurare il rischio di ulteriori conferimenti illeciti.Sul caso è intervenuta la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna). «Ancor prima di approfondire il discorso sulle competenze», afferma, «il Comune dovrebbe intervenire e ripulire tutto in tempi rapidi, questa almeno è la nostra richiesta, per poi rivalersi sui proprietari, perché a Sa Scafa il danno è veramente gravissimo».

Il futuro

E dall’Autorità portuale fanno sapere: «Nonostante la complessa e costosa azione di bonifica e riqualificazione dell’intero compendio e considerata l’attuale estensione del tratto interessato dai cumuli di rifiuti, i nostri uffici stanno procedendo alla verifica di tutte le eventuali e differenti competenze sull’area. È indispensabile definire i relativi limiti di giurisdizione, affinché non ci sia sovrapposizione di ruoli. Provvederemo fin da subito alla limitazione dell’accesso negli spazi di nostra competenza compresi tra il ponte de Sa Scafa ed il parco della Quarta Regia e ad implementare il sistema di videosorveglianza».