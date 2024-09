Una bomba ecologica dimenticata 

Un anno fa i rom lasciavano i locali del Comune (meglio l’accampamento da ultimi della terra) di via Rockefeller che un incendio aveva ridotto a un cumulo di cenere, resti di metalli e rifiuti di ogni genere. L’intero edificio, già fatiscente quando il Comune li assegnò in concessione con l’area circostante, sono stati liberati dal sequestro probatorio, una misura che solitamente viene presa quando il bene è tolto dalla disponibilità del privato in quanto ritenuto un mezzo per arrivare all’eventuale responsabile, in questo caso il presunto incendiario che non è stato mai individuato e dato il tempo trascorso, mai lo sarà.

Di fatto la situazione è peggiorata, ai rifiuti che c’erano prima dell’incendio se ne sono aggiunti altri e il degrado è aumentato come appare agli occhi dei passanti. Il Comune ha deciso di recuperare l’ex mattatoio, poi sede rom, ma oltre il benestare della Soprintendenza trattandosi di immobile ultra cinquantenario occorre trovare i soldi che visto lo stato dell’immobile non sarà semplice perché me serviranno abbastanza. Attaccata c’è anche un’altra bruttura, meno evidente per dimensione ma comunque altrettanto fastidiosa e per niente decorosa per chi arriva da via Mattei per raggiungere percorrendo quel lato di marcia la Lavos, l’ospedale San Martino e volgendo lo sguardo l’istituto scolastico “Croce”. Si tratta di un terreno tra l’ex locale dei rom, una cabina elettrica e la zona ospedaliera, utilizzato per demolizione e ricoveri di auto, e ormai in disuso da molti anni. All’interno ma ben visibili dall’esterno, cumuli di rifiuti di ogni genere e tipo: ferrame, carcasse d’auto, pannelli di materiale forse pericoloso.

La denuncia

«Tempo fa – ricorda Giampaolo Lilliu, presidente regionale degli ex lavoratori esposti all’amianto - come associazione presentammo un appello alle istituzioni per bonificare quel terreno attiguo alla zona ospedaliera quindi abbastanza sensibile, in quanto ritenevamo ieri e anche oggi che all’interno siano presenti parti di amianto. Non si tratta quindi solamente di un fatto di decoro pubblico che pure è importante quanto di salute pubblica. Nonostante ciò non abbiamo ricevuto risposta da alcuno, Comune compreso. Ritorneremo alla carica». In attesa che venga accertata la proprietà (privato, Comune, Asl?) il Comune può (o forse deve) una volta che la notifica dell’ordinanza è rimasta senza esito provvedere in proprio ripristinando e bonificando il terreno addebitando il costo a chi compete: privato o pubblico che sia.

