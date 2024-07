Una bomba ecologica a Barbusi 

Carcasse d’auto nascoste fra i cespugli, pannelli di eternit a brandelli accatastati a bordo strada, elettrodomestici smembrati e abbandonati fra i campi di grano. C’è una zona alla periferia nord della città che sta diventando una bomba ecologica, un’area priva di ogni controllo e in cui non operano le fototrappole a disposizione del Comune. Si tratta della zona collinare fra Barbusi, Su Strintu e s’Axina, Caput Acquas e Is Perdas. Un quadrilatero verde (fra colture di vario, boschi di lecci, intensa macchia mediterranea) solcato dal rio Flumentepido in cui possono tutto e anche di più gli inquinatori seriali che qui agiscono nella maniera più impunita.

La discarica

L’ultimo blitz risale a pochissimi giorni fa: nei sentieri fra i cespugli sono stati abbandonati un vecchio furgone e altre due vetture (probabilmente rubate) e nei paraggi sono state accatastate lastre di cemento amianto già seriamente deteriorate, più rifiuti di ogni genere. Tutto concentrato in un’area di mezzo ettaro già punteggiata dalle carcasse di una decina di auto che negli anni scorsi erano state rubate, condotte sino a là, e date alle fiamme secondo un rituale che si ripete ogni anno. «Siamo abbandonati a noi stessi - contesta Lorenza Congia, residente a Barbusi, ex presidente della circoscrizione – qui da noi non viene eseguito alcun controllo, chi decide di usare questa piccola porzione del territorio comunale lo fa forse con la consapevolezza di farla franca, e vengono scelti sempre gli stessi posti». Il cimitero con le scosse annerite dei veicoli bruciati e i pannelli di eternit fanno gridare allarme ai residenti, spesso coltivatori o pensionati: «Tutti abbiamo paura – contesta Angelo Salis, pensionato – perché ad ogni incendio respirano la diossina che si solleva dai cumuli di rifiuti ma i proprietari agricoli hanno il terrore di dover difendere le proprie coltivazioni». Ogni settimana che trascorre, fra le stradine (alcune anche asfaltate) che collegano Barbusi ai borghi a valle del fiume, spuntano cumuli di rifiuti di ogni sorta. Un campionario che si rinnova ma che di recente si arricchisce di elettrodomestici che sono stati condotti nel sito per essere fatti a pezzi e ricavarne parti da riutilizzare. «Per tacere poi – accusa Valentino Piras, altro pensionato – dei cumuli di decine e decine di pneumatici riversati nelle cunette delle stradine interne».

Il degrado

L’ultima campagna di bonifica si deve a una decina di volenterosi privati che anni fa avevano tratto dal degrado un pezzo di bosco: quello è rimasto intatto, tutto il resto è uno scempio. «Non appena la Regione accrediterà le somme – anticipa il sindaco Pietro Morittu – riceveremo un milioni di euro con cui pianificare interventi di recupero e abbiamo intenzione di potenziare anche il sistema di videosorveglianza».