Una “bomba” di gas alle porte di Cagliari 

I signori della Vitol, gli eredi di Moratti nella raffineria di sarroch, non bussano, diffidano. I nuovi padroni del fossile senza bandiera, gas o petrolio, quello estratto senza confini, dalla Russia agli Stati Uniti, non hanno tempo da perdere. Da quando Draghi e company gli hanno approvato la valutazione di impatto ambientale per radere al suolo le speranze dei pescatori di Giorgino e piazzare un rigassificatore davanti a Santa Gilla non si danno pace.

Affari in terra sarda

Hanno fretta di contrapporsi, prima che sia troppo tardi, all’altra speculazione, quella delle rinnovabili. La sfida non ammette remore: se i signori del vento provano a sventrare il paesaggio della Sardegna a colpi di pale eoliche da piazzare su ogni promontorio, quelli del gas non badano a distanze dai centri abitati per impiantare rigassificatori e depositi. Una corsa a chi conquista prima dell’altro un pò di affari in terra sarda, una competizione senza esclusione di colpi, tutta giocata a suon di diffide e tribunali, come se del parere delle comunità locali, dei bistrattati pescatori di Giorgino e delle loro famiglie, non gli importasse niente. Si dimenano oltre modo, come se dovessero piazzare un chioschetto sulla riva della spiaggia più “antica” di Cagliari.

Niente chioschetto

In realtà le ambizioni sono ben altre rispetto a bibite e hot dog: l’autorizzazione la vogliono, anzi la esigono, per piazzare davanti a Santa Gilla un rigassificatore capace di “sfornare” 432 milioni di metri cubi di Gnl all’anno. Si dimenano come pochi alla ricerca di quell’autorizzazione che metterà per sempre la capitale dell’Isola non solo sotto vento ma anche sotto “gas”. Il piano di sbarco nel “defunto” Porto Canale di Cagliari lo hanno scritto da tempo, ma in realtà stando ai documenti ufficiali mai è stato dato il via libera “strategico” a quel rigassificatore.

«Eventuale», non certo

Il decreto Draghi-Sardegna, quello del 29 marzo del 2022, del resto lo aveva scritto esplicitamente: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale avvia la progettazione della configurazione infrastrutturale definita al comma 4, nell'ambito della quale è tenuto a valutare l'eventuale inclusione nel Collegamento virtuale di un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Cagliari ». Appunto, «eventuale». Niente di certo, come volevasi dimostrare. A loro, eredi della Saras dopo la fuga senza bonifiche dei Moratti da Sarroch, però, non importa niente di quell’inclusione “eventuale”, come se in questo paese dei “balocchi” energetici ognuno potesse continuare a far quel che vuole. Peccato che quel decreto di Stato, il primo e unico su scala regionale, concepito per “sbancare” l’Isola a colpi di pale e pannelli, con un pò di gas da terzo mondo da gestire con bettoline e carri bombolai, sia fermo da anni nei Tribunali. La Regione sarda, infatti, nel 2022, lo aveva impugnato prima al Tar e poi al Consiglio di Stato: era una fregatura per la Sardegna, a partire dal piano “virtuale” del gas. Roba per allocchi: i sardi secondo quel dispositivo dovevano pagarsi tutte le infrastrutture energetiche. Certo, ora viene difficile, all’attuale Presidente della Regione, continuare lo scontro con lo Stato, visto che quel Decreto lo ha materialmente scritto il dicastero di cui era, ai tempi di Draghi, viceministro con delega specifica. E già nelle scorse settimane sono iniziate le “moine” tra Ministero e Regione per accettare la “fregatura” di Stato. Ora, però, prima di quell’eventuale “transazione” legale, la Regione si trova davanti un macigno colossale: autorizzare o meno il rigassificatore di Giorgino. Il dilemma è molteplice: dare il via libera a quel rigassificatore significherebbe smentire tutta la litania “antifossile” a favore delle rinnovabili che ha caratterizzato il “verbo” di Viale Trento; mandarebbe in frantumi lo stesso piano “ virtuale” previsto nel Decreto Draghi sulla Sardegna; manderebbe a farsi benedire il tema sempre più attuale della salute e della sicurezza di un’area urbana su cui orbita quasi mezzo milione di abitanti, tutti a ridosso di quella potenziale “bomba” di gas. Dopo l’ennesima esplosione di un deposito di carburanti, quello dell’Eni di Calenzano in Toscana, con cinque vittime, ritorna pressante la questione della sicurezza e della salute, a maggior ragione per impianti a diretto contatto con i centri urbani, come quello progettato a ridosso di Cagliari. Ed è proprio sul riproporsi sistematico di queste tragedie che occorre, senza remore, aprire i fascicoli e i dossier sulla sicurezza e la salute. Sul "caso Giorgino” i documenti che vengono alla luce sono dirompenti. Da una parte un Decreto a duplice firma, Cingolani, Ministro della Transizione ecologica, e Franceschini, Ministro della Cultura, e dall’altra gli allegati dell’Istituto Superiore della Sanità. Nel decreto ministeriale è indicato un “fantomatico” «parere favorevole» del massimo organismo statale della salute. Un “falso” clamoroso perché agli atti non esiste nessun «parere favorevole». Il documento nelle nostre mani, invece, è devastante.

Cantate e suonate

La prima affermazione è un’accusa esplicita: in relazione agli approcci alla salute « la valutazione è stata condotta in totale autonomia dal proponente senza il necessario e opportuno confronto con gli stakeholder del territorio interessato ». Il messaggio è esplicito: i signori del gas se la sono suonata e cantata per conto loro, senza alcun confronto con gli organismi preposti. E l’Istituto Superiore lo scrive senza mezzi termini: « In primo luogo, sebbene già evidenziato nel primo parere trasmesso da questo Istituto, non sembrano attivati tavoli di confronto con gli enti competenti del territorio. Ne consegue che alcune valutazioni e decisioni siano state assunte in mancanza di un riscontro e una condivisione con detti enti ». C’è di peggio: « questo impianto rappresenta una sorgente nuova e addizionale al quadro emissivo di inquinanti in atmosfera presenti nell'area, le concentrazioni stimate andrebbero valutate quale contributo aggiuntivo alla situazione attualmente misurata nell'agglomerato di Cagliari e degli altri comuni interessati Assemini, Selargius e Elmas ».

Rischi avvelenamento

L’epilogo è messo nero su bianco: « I rapporti di qualità dell'aria prodotti dall'agenzia regionale di controllo segnalano per il particolato PM 10 per gli ossidi di azoto alcune criticità ed il contributo del terminal GNL andrebbe valutato in tal senso, tenuto conto che alcuni scenari di ricaduta potrebbero contribuire al superamento dei limiti previsti dalla normativa sulla qualità dell'aria in particolare per il comune di Cagliari ». Il messaggio non ha bisogno di interpreti: si rischia di “avvelenare” Cagliari con un inquinamento ulteriore. Infine, le navi-gasiere. Attraccheranno sulla sponda di Giorgino, peccato che in quello stesso specchio acqueo saranno spostati anche i traghetti passeggeri. Insomma, la tragedia del Moby Prince non ha insegnato niente. Navi commerciali e gasiere insieme, del resto in Sardegna, oggi più che mai, vengono prima gli affari, quelli del vento, del sole e del gas.

