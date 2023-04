Una bomba carta  davanti alla casa del sindaco di Desulo 

Prima la lettera minatoria all’assessore, ieri un pesantissimo avvertimento al sindaco. Alle 8 a Desulo è stata ritrovata una bomba carta inesplosa davanti ai gradini d’ingresso della casa del primo cittadino Giancristian Melis, 49 anni. Lui non si trovava in casa al momento ed è stato avvisato al telefono dai carabinieri della stazione del paese. Sono subito intervenuti gli artificieri che, appena giunti a Desulo, hanno verificato l’entità e il potenziale dell’oggetto ritrovato davanti all’abitazione. Secondo il sindaco si trattava di “un ordigno da niente”, ma spetterà ora ai militari stabilire la pericolosità del materiale esplosivo. Sono infatti in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sull’episodio e appurare se si tratti di una bravata o di un avvertimento per il primo cittadino.

Il primo cittadino

«Sia che si tratti di una bravata di qualche ragazzino oppure di un’intimidazione mi dispiace perché il paese è tranquillo e stiamo affrontando un periodo positivo, la gente sta tornando qui e il clima è di collaborazione – spiega Giancristian Melis – Proprio in questi giorni abbiamo avuto la comunicazione di belle notizie, che gratificano il lavoro degli amministratori. Il paese è pieno di turisti, ci sono bikers che stanno partendo per escursioni nella nostra montagna. Quello che mi preoccupa è che non ci sia qualche forma di disagio che io non sono stato capace di intercettare, per il resto non sono preoccupato per niente».

Vecchie minacce

Non sono nuove a Desulo episodi di questo tipo: nel mese di marzo era stato recapitato un messaggio di morte tramite una lettera anonima all’assessore comunale ai Lavori pubblici e vicesindaco Sebastiano Maccioni, 56 anni, stesso incarico nella Giunta Littarru, responsabile in paese dei cantieri di Forestas e in comando a Cagliari nel gabinetto dell’assessorato regionale al Lavoro. Chiaro il riferimento all’attività politica di Maccioni, l’anonimo faceva esplicito riferimento alle assunzioni nei cantieri forestali.