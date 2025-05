Una biblioteca sensoriale nell’arboreto di Funtana Longa  

A pochi chilometri da Santu Lussurgiu c'è una preziosa oasi naturalistica: Funtana Longa, dove sgorga un’acqua pura e cristallina e sorge l’arboreto di piante endemiche come il leccio, alloro, castagno, ed esotiche come la araucaria e la sequoia. Un autentico scrigno ambientale che si è salvato dal grande incendio di quattro anni fa, e che ora il Ceas di Santu Lussurgiu Don Deodato Meloni e l'agenzia Forestas vogliono tutelare e valorizzare. Sabato sarà la giornata dedicata al pregiato arboreto di Funtana Longa valorizzato come biblioteca immersiva del Montiferru, evento iscritto nel calendario del Festival di sviluppo sostenibile ASvis 2025.

«Nell’arboreto leggere significa leggere la natura e leggerci dentro. La conoscenza è scientifica, simbolica, sensoriale e relazionale, qui si narra la storia della scienza celebrando il nostro inconscio ecologico», sottolinea Gabriella Belloni, presidente del Ceas Don Deodato Meloni. Dopo i saluti istituzionali, alle 10 verrà illustrato il progetto dell’arboreto e quindi la storia dell’arboreto, dalla sua ideazione a oggi, con interventi di Enea Beccu già direttore regionale di Forestas e del Corpo forestale; Maurizio Mallocci direttore del servizio territoriale Forestas di Oristano; Filippo Murtas dirigente Forestas del complesso Montiferru-Planargia. Alle 12 la presentazione delle schede botaniche delle piante, dalle 16 visita immersiva all’arboreto. La giornata è organizzata da Ceas, Comune, Forestas in collaborazione con l’associazione culturale Imago, Infeas e il patrocinio della Regione. ( j. p. )

