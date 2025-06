Una biblioteca più moderna grazie all’informatizzazione 

La Regione ha concesso al Comune di Sinnai un contributo di 50mila euro per “lavori di ammodernamento tecnologico, informatizzazione, riordino e valorizzazione del patrimonio della biblioteca”. La somma è stata destinata all’acquisto di libri digitali audiolibri, per i ragazzi che hanno difficoltà nella lettura. Già acquistate anche licenze software e abbonamenti. «Altro materiale – dice la bibliotecaria Luisella Saddi – è in fase di acquisto: abbiamo necessità di avere una biblioteca sempre più funzionale e operativa, arricchendo anche le attrezzature informatiche e i supporti multimediali e audiovisivi. Ed è quello che si sta facendo».

Da qui anche la necessità di avere locali sufficienti e più funzionali. La biblioteca è ora ospitata nella sede dell’ex Municipio della Piazza, ormai non più adeguata alle esigenze attuali tanto che il piano del Comune prevede da tempo il trasferimento della biblioteca nel vecchio Cinema Roma i cui lavori di recupero sono ripresi da alcune settimane. «Dovrebbero essere ultimati entro nove mesi – dice ancora Luisella Saddi - così come è previsto nel cronoprogramma. Oggi disponiamo di 47mila volumi, si va avanti con una frequenza in crescita, anche con convegni e incontri culturali che fanno ugualmente crescere l’intero sistema bibliotecario. Con la nuova sede si potrà sicuramente fare ancora meglio». (r. s.)

