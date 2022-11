Gli amanti della lettura potranno usufruire presto di un’altra biblioteca, oltre a quella della Monserratoteca in via Porto Cervo. Nascerà nella sede della Pro Loco, in via Tito Livio 42. L’idea è della presidente dell’associazione, Loredana Demontis: «Un ufficio doveva cambiare gli arredi e i proprietari mi hanno chiesto se volessimo mobili da libreria. Ho accettato subito. Inizialmente però pensavo di metterci delle brochure sulla Sardegna che hanno a disposizione tutte le Pro Loco. Ma, poiché questi mobili hanno diversi scompartimenti, mi sono detta che sarebbe stato carino poter allestire una sorta di biblioteca aperta a tutti, non solo ai nostri soci».

I nuovi libri

Così i soci si sono prodigati per recuperare i primi libri: «Ne ho accumulato a decine, mano a mano che me li portano li consegno a mia volta a Loredana o li porto direttamente in sede», spiega Marco Badas, uno dei soci storici della Pro Loco. «Sono tutti libri di una certa importanza, alcuni sulla storia di Monserrato e non solo e se non ci fosse stata la possibilità di allestire una biblioteca nella sede della Pro Loco sarebbero finiti al macero perché chi non può tenerli tutti in casa è costretto a buttarli».

Anche altri soci li stanno ricevendo come donazione. Ma ultimamente anche cittadini che sono venuti a conoscenza di questa iniziativa stanno regalando testi all’associazione: «Ci fa piacere che si cominci a sapere, così le persone non buttano i libri e li abbiamo a disposizione per allestire un nostro catalogo», dichiara Demontis. «Attualmente nella nostra sede ce ne sono poco più di cento. Alcuni ce li hanno portati, altri li ho ritirati io insieme al segretario Efisio Sunda e al tesoriere Goffredo Fois, da chi ce li ha donati».

Vari argomenti