Una biblioteca mobile curata da dieci detenuti 

Il prato verde è curato. È impossibile, poi, non notare quelle pietre pitturate che sanno di rinascita e di ripartenza, a pochi metri dal carcere nuorese di Badu ‘e Carros. «In questa zona di Nuoro partirà un nuovo progetto che sancirà un ulteriore collegamento tra la città e il carcere - premette don Pietro Borrotzu, responsabile della cooperativa sociale Ut Unum Sint -. Una decina di detenuti impegnati nel nostro percorso di giustizia riparativa avvieranno una biblioteca mobile, proprio in questa rotonda che già seguono da tempo. In questo modo attiveremo un dialogo tra la società dei liberi e i detenuti. Sarà un’esperienza agile, dove chi vuole potrà portare dei libri o prenderne in prestito».

La rotonda data in gestione dal Comune di Nuoro alla cooperativa Ut Unum Sint rappresenta una scommessa vinta. Un modo nuovo di scontare la pena, improntato sul dialogo e capace di andare oltre il carcere. «Ricominciare vuol dire avere il coraggio di guardare in faccia le persone», dice Pietro Borrotzu, «la biblioteca mobile è stata adottata con successo altrove. Noi vogliamo applicarla anche qui, perché riteniamo che possa dare i frutti sperati, sia per creare opportunità di lettura sia per creare occasioni di incontro e di dialogo». (g. lo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA