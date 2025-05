Una biblioteca a misura di disabile 

Inclusiva, senza barriere architettoniche, con mappe tattili e campanelli nelle porte esterne.

Si è presentata così, totalmente rinnovata dopo i lavori di restauro nell’ambito dei progetti Pnrr, la biblioteca comunale di via Dante (divisa tra quella Centrale e dei Ragazzi) in questo fine settimana che l’ha vista svelarsi a tantissimi visitatori ma soprattutto ai diretti interessati: ossia ai non vendenti e ai disabili motori, già alle prese tutti i giorni con tantissime difficoltà, ma che adesso potranno entrare più agevolmente nella struttura sentendosi parte integrante.

I fruitori

«L’intervento sembra ottimo», commenta Andrea Ferrero non vedente, «ed è positivo che siano state coinvolte anche le associazioni, cosa non frequente. Col tempo si sono fatti dei passi avanti. Prima l’unico modo per usufruire dei libri era con quelli in braille, adesso invece ci sono gli audiolibri e i libri elettronici».

Per Carmelo Addaris, presidente dell’Asap, associazione sarda para tetraplegici, «è normale che venga messa in evidenza l’accessibilità delle biblioteche ma l’obiettivo è che questa non sia un’eccezione. Ho sempre sostenuto che in un paese civile non debbano esserci barriere ma c’è ancora tanto lavoro da fare in questo senso. Benissimo la biblioteca senza barriere, ma come ci arrivo, per fare un solo esempio, se i marciapiedi in città non hanno gli scivoli? Ci deve essere alla base un progetto generale di abbattimento delle barriere architettoniche ovunque».

Bagni dimenticati

A fianco a lui c’è Francesco Frau, anche lui su una sedia a rotelle, che ha appena concluso un piccolo tour all’interno della biblioteca rinnovata: «Mi sono trovato bene dal punto di vista dell’accessibilità» dice, «qualche problema c’è ancora nei bagni che – mi hanno detto – non sono stati oggetto del progetto. Diciamo che si può migliorare ancora». Così come «si può e si deve migliorare anche altrove per quanto riguarda l’accessibilità, come ad esempio nelle spiagge». E ancora Pietro Putzolu dell’associazione Arcadia: «Quello che è stato fatto in biblioteca è molto importante ma io spero che venga esteso a tutti i luoghi sia pubblici che privati».

Tutte le associazioni hanno partecipato anche a un convegno organizzato nel cortile della biblioteca, con il vice sindaco Tore Sanna e alcuni consiglieri comunali.

