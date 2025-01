Una bella sfida tra Goppa’,  storie di (mala)vita casteddaia 

Passati e presenti criminali, storie di amicizia ma anche di vendetta e, soprattutto, un uso autentico dello slang cagliaritano: questi i punti forti di “Goppa’”, il nuovo cortometraggio del regista emergente e videomaker di corso Roberto Pili, già autore dei premiati documentari “Lucy - Un destino da pioniera” e “Profondo nero”. Il trailer ufficiale è stato presentato agli Intrepidi Monelli di Cagliari, in attesa che l’opera possa essere visionata per intero ai festival dedicati.

La scrittura

Dal taglio essenziale, il cortometraggio vede recitare solo tre personaggi, incarnati rispettivamente da Pierpaolo Massa, Valter Coculo e Giuseppe Ungari, che ne è anche lo sceneggiatore. «Il soggetto nasce con l’idea di discostarci dalle trame stereotipate sul crimine sardo, decisi a girare a Cagliari e a recitare in cagliaritano», spiega Ungari già fotografo collaboratore de L’Unione Sarda. La trama segue una serata tra due amici, «delinquenti ormai veterani: uno che al tempo ha fatto i suoi malaffari e si è ritirato, l’altro che ha appena scontato vent’anni al carcere milanese di San Vittore. Ma per entrambi un pesante passato aleggia sullo sfondo, per sfociare in un finale inatteso». La scelta del sardo, veritiero ma sporcato del vernacolo della malavita, «è dovuta al mio lavoro: nei miei quarant’anni da fotoreporter ho potuto conoscere tantissime personalità provenienti da quel mondo sommerso, caratterizzate persino in anzianità da un sentimento di balentìa, inteso nel senso peggiore possibile».

Il regista

«Il tema dell’insensatezza della vendetta è sicuramente presente come in altri film del genere, soprattutto ambientati in Sardegna», prosegue il regista Roberto Pili, «ma l’ambientazione e lo svolgimento sono una chiave per differenziarci dagli stilemi. Come anche il taglio dei volti combinato ai primi piani, che ho adottato per licenza registica, ha permesso di allontanarci rispetto ai canoni di altri corti incentrati sui personaggi, conferendo una sorta di universalità al tutto, che non diversamente dalle fiabe ha un inizio più o meno leggero per culminare poi in una fine più seria».

Musica

Elemento incarnato anche dalla tensione crescente della colonna sonora, in cui le tinte noir si accompagnano all’estetica urbana tipica dell’immaginario hip hop grazie alle musiche del leggendario Dj Ice One, produttore e fondatore dei Colle der Fomento, già collaboratore del regista per Lucy e Profondo Nero. Per il produttore Francesco Pili, «Il fatto che il cortometraggio sia interamente in sardo cagliaritano ci consente di partecipare ai festival sul cinema di lingua minoritaria, come il Babel Film Festival: ci auguriamo quindi di poter riscuotere i consensi dei due precedenti progetti, che erano però documentari, in questa nuova sfida dei cortometraggi. Nel 2024 abbiamo avuto modo di presenziare a numerose rassegne in tutta Italia e si è felicemente constatato che la produzione indipendente resiste e il livello qualitativo è notevolmente aumentato, con tantissime produzioni che meritano riconoscimenti e che ora riescono a riceverne».

