«Una bella famiglia dove chi ha sbagliato trova il suo riscatto»  

E poi ci sono “gli amici” che arrivano da oltre le sbarre. Da anni, infatti, sono diverse le iniziative, grazie anche alla Fondazione Giulini, che periodicamente si svolgono con l’intento sia di alleviare la distanza con l’esterno sia per permettere ai ragazzi di riscattarsi e crearsi un lavoro per il futuro Come quella di ieri che ha dato il via al progetto Orto – Giardino con la ditta Sgaravatti.

«I ragazzi sono rimasti molto amareggiati dalle dichiarazioni della Garante, Irene Testa, che dopo un sopralluogo ha definito la loro casa “peggio di un canile”, allora noi siamo cani? Mi hanno domandato», afferma il cappellano, Padre Gabriele Biccai, «Questa è una comunità, la nostra funzione è essere padri, fratelli, amici, siamo soprattutto la loro guida. Al centro di tutto ci sono i nostri ragazzi, con le loro esigenze e le loro fragilità ed è nostra premura farli vivere in un clima sereno in cui possono rivedere sé stessi e i loro sbagli».

Tempo fa, un ragazzo, finito il suo percorso, l’ha definita «una comunità con le sbarre». Per lui, come per i tanti giovani che chiedono di poter scontare qui la pena, quel luogo più che un istituto penitenziario è una è casa. E poco importa se, per loro, all’interno di quella “scatola fatiscente” il riscaldamento non funziona o d’estate c’è troppo caldo, che si respira un ambiente familiare lo si capisce dagli sguardi e dai sorrisi.

Vista da fuori appare come una struttura datata e trascurata, quasi dimenticata, ma una volta che si superano i grandi e pesanti cancelli verdi si entra in un’altra dimensione: i calcinacci, i ferri a vista ci sono, ma diventano un dettaglio davanti alle storie, alle iniziative, alle emozioni e anche alle paure di chi vive in quegli spazi, che raccontano di un carcere grande nelle sue dimensioni che mira a educare e riabilitare più che punire.

Oggi ci sono otto adolescenti che hanno sbagliato e sbandato nella loro vita a cui l’Istituto cerca di dare un motivo di riscatto sociale. A tendere loro la mano ci sono gli operatori, gli agenti, i volontari, gli educatori che li guidano in un clima fatto di regole, ma anche di tanta comprensione e affetto.

«Faremo un orto dove i ragazzi coltiveranno ortaggi e verdure», spiega l’imprenditrice Rosy Sgaravatti, «porteremo qui gli agronomi e lavoreremo al loro fianco, sperando possano prima appassionarsi e, poi una volta acquisite, le competenze in futuro sfruttarle. Ma ci sarà anche una parte dedicata alle rose, questa esperienza sarà un arricchimento anche per noi».

In questa “comunità con le sbarre” non c’è tempo per l’ozio. Si legge, si studia, si fa attività sportiva, ma si cerca anche di imparare un mestiere. Tutti condividono e partecipano ai laboratori messi in piedi per aiutarli a costruire i propri sogni e a trovare la propria strada una volta che varcheranno definitivamente quel grande cancello verde. I laboratori di falegnameria, lavanderia e di cucina sono i più gettonati e ora c’è anche quello di giardinaggio. Il calcio è il loro sport preferito, mentre la pizza il loro piatto forte. Con il legno hanno realizzato, sotto un grande albero, la loro area barbecue. Senza dimenticare la passione per i murales, come quello all’ingresso dedicato a Gigi Riva per il suo settantottesimo compleanno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata