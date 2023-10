La rivoluzione energetica, per la Sardegna, si chiama “Swb”, una batteria ad acqua di mare. Ci lavorano ricercatori delle Università di Perugia e Roma, che manderebbero in soffitta litio e cobalto, estraendo il sodio dall’acqua del mare. Lo studio, che sarà pubblicato a novembre, ha la Sardegna nel titolo. Con lo spazio equivalente a tre campi di calcio si potrebbe realizzare una batteria in grado di fornire energia rinnovabile ai sardi per un anno.

