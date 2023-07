Una “Battalla” contro l’eolico 

Sa Battalla numero tredici ha chiuso col botto: in diecimila sono arrivati da tutta l’Isola all’appuntamento con la storia. Tre giorni di eventi culturali, di musica, di spettacolo e di colori, quelli dei costumi medioevali, indossati da un vero e proprio esercito di figuranti. Una battaglia doppia quella di quest’anno: da una parte la rievocazione dello scontro armato del 30 giugno 1409, dall’altra la “battaglia” che il popolo sardo ha appena intrapreso contro l’assalto dell’eolico. La prima combattuta con le armi, la seconda con striscioni e disegni. L’una accanto all’altra, in località “Su bruncu de sa battalla”, dove 614 anni anni fa l’esercito sardo, bloccato dagli spagnoli, finì massacrato. Non fu solo la fine del regno d’Arborea e il passaggio dell’Isola sotto il dominio aragonese-catalano, ma una sconfitta che ha influenzato le popolazioni del Mediterraneo centrale.

La rievocazione

«È stata la prima simulazione del genere in Sardegna – ricorda lo storico Gianni Mereu - nata nel lontano 1997, quando la proposi al sindaco di allora, Antonello Mancosu. Una partenza in sordina con la messa celebrata nel campo di battaglia, da fuori la banda brigata Sassari che accompagnò la commemorazione dei caduti. Nessuno avrebbe mai pensato che a distanza di 26 anni quella ricorrenza avrebbe raggiunto tanto successo». Circa tre mila posti nelle tribune sono andati a ruba in pochi giorni. Pur nell’incertezza di arrivare al campo, in tanti non hanno rinunciato all’evento. Nonostante un dispiegamento di forze dell’ordine, si sono creati attimi di tensione per la difficoltà a raggiungere il luogo di battaglia. Oltre 300 figuranti a cavallo, in costume e con armi vere si sono scontrati. Alla fine spettacolo e un tripudio di colori e suoni. Merito di una collaborazione che ha visto lavorare fianco a fianco il Comune, la Pro Loco, le forze dell’ordine, i barracelli, la Polizia municipale, il parroco Mariano Matzeu, 35 gruppi di volontari fra associazioni culturali e compagnie d’armi medioevali.

Le novità

«Oltre al doveroso ringraziamento a chi ha contribuito alla buona riuscita - dice il sindaco, Alberto Urpi - è l’evento con più novità in assoluto. L’accampamento medioevale al Parco degli Scolopi, la presenza ai convegni di professori universitari di Barcellona, di Lancaster e di Cagliari, la partecipazione di un gruppo dei Lunghi archi di San Marino. E poi l’incontro col giornalista Roberto Giacobbo, il teatro pieno non ha lasciato a tanti la possibilità di ascoltarlo».

Guerra all’eolico

Nuova anche la manifestazione del comitato “Su entu nostu”, in segno di protesta contro le pale eoliche. «La nostra – dice uno degli attivisti, Antonio Muscas - non è una rievocazione, ma una battaglia vera contro i signori del vento, in nome della libertà di decidere sul nostro territorio. È appena iniziata. Dobbiamo vincerla. Non possiamo permettere una seconda sconfitta».

