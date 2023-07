«Una battaglia contro chi abbandona i rifiuti» 

Il centro “è pulito e decoroso” ma le strade che da Cagliari conducono a Villasimius sono sempre più ingombre di spazzatura e dunque «dobbiamo iniziare una battaglia per evitare gravi conseguenze all’ambiente, alla salute pubblica e alla fauna locale». A lanciare un appello alle istituzioni (e anche ai cittadini) è uno dei più conosciuti imprenditori turistici di Villasimius, il pioniere Fosco Valerio (proprietario, tra l’altro, dello storico hotel Simius Playa): “Tutti questi rifiuti abbandonati dagli incivili – sottolinea Valerio - stanno causando un grave impatto sull’ambiente e sulla qualità della nostra terra. Non possiamo permettere che Villasimius e tutta la Sardegna venga deturpata da questa mancanza di rispetto».

La strada

Il riferimento è, in particolare, alla strada panoramica tra Cagliari e Villasimius: sacchi neri nascosti ovunque, automobilisti che scaraventano i rifiuti dal finestrino, incivili che si fermano solo per scaricare l’immondezza a bordo strada. «Non c’è più tempo da perdere – aggiunge Fosco Valerio – chiedo alle autorità competenti di prendere seri provvedimenti al riguardo. La situazione richiede un’azione immediata e coordinata per sensibilizzare la popolazione, educare i turisti e sanzionare coloro che commettono il reato di abbandono dei rifiuti». L’imprenditore suggerisce anche alcune misure da adottare: «Occorre incrementare il numero dei bidoni per la raccolta differenziata per strada, condurre campagne di sensibilizzazione, rafforzare i controlli e applicare sanzioni più severe». E poi «coinvolgiamo le comunità locali, le associazioni e le organizzazioni non governative per promuovere l’educazione ambientale».

Il sindaco

Gianluca Dessì accoglie l’appello di Valerio e rilancia: «I Comuni dal Margine Rosso in giù – dice – ci diano una mano. È importante mantenere decorosa la Provinciale, la 554, la nuova 125 e un po’ tutte le strade. Noi cerchiamo di fare il possibile. Sappiamo che non è semplice, però occorre uno sforzo in più. Purtroppo la moda dell’anno sembra sia quello del lancio della bottiglietta dal finestrino». Per Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico, è una sfida da vincere ad ogni costo: «Il mio appello - spiega – va in particolare agli automobilisti che si trovano davanti i cafoni. Fotografate e segnalate, solo così possiamo fare dei passi in avanti. Il turismo di prossimità talvolta, in particolare nei fine settimana, porta anche le buste di spazzatura per strada».

Per Renato Cireddu, titolare del Ciré Bar, «i cafoni vanno sanzionati senza sconti, servirebbe però anche qualche bidone in più, un ritiro frequente tutti i mesi dell’anno e un po’ di elasticità sulla differenziata».

