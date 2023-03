Una base per l’elisoccorso nel campo di Genn’e lessiu 

L’elisoccorso finalmente sarà attivo nelle 24 ore, grazie agli interventi per l'illuminazione della pista del campetto di Genn'e lessiu, utilizzata per l'atterraggio diurno.

Grazie a un finanziamento dalla Comunità montana Sarcidano, Trexenta, Barbagia di Seulo. L'adeguamento renderà possibile un'estensione alle 24 ore dell'attività dell'elisoccorso caldeggiata da tempo, in un territorio particolarmente isolato, dove il trasporto dei pazienti su strada richiede almeno un'ora di tempo, tale la distanza dal pronto soccorso più vicino, quello dell'ospedale di Lanusei. Tempi dunque non congrui al soccorso in urgenza. Sono già partiti i lavori di interramento dei cavi elettrici di un traliccio che costituirebbero un ostacolo alle manovre di atterraggio e decollo in sicurezza dopo il tramonto, mentre i tecnici di Areus avrebbero già espresso parere favorevole all'idoneità della pista adeguatamente illuminata per il servizio notturno.

Soddisfatto ma con un guizzo polemico il sindaco di Seui, Marcello Cannas: «Il progetto è quasi terminato, è stato finanziato con i fondi della Montagna, mentre chi avrebbe dovuto darci i fondi più volte richiesti, data la situazione catastrofica della rete sanitaria in questo territorio, non ci ha dato nulla, come sempre».

