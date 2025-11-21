Una base per gli elicotteri antincendio 

La prossima estate la campagna antincendi nel Sulcis Iglesiente potrebbe avere nuovamente il supporto degli elicotteri che decolleranno da Iglesias. Nei giorni scorsi, infatti, è stata sottoscritta la convenzione fra l’amministrazione comunale di Iglesias e la Regione.

La firma

Attraverso la stipula di questa convenzione, a breve, potranno essere realizzati i lavori concernenti la nuova elisuperficie nell’area del vecchio ostello della gioventù, di proprietà del Comune ma di fatto, dato in concessione al Corpo Forestale del nucleo operativo di Iglesias. Non solo. Questa convenzione con la Regione ha reso possibile l’erogazione dei fondi necessari non soltanto per la realizzazione dell’elisuperficie, ma anche per la ristrutturazione di tutta la parte esterna dell’ostello. La somma erogata dalla Regione corrisponde a un milione e mezzo di euro. Questa somma si aggiunge a quella precedente di cinquecentomila euro, utilizzati per la ristrutturazione interna dell’immobile, per un totale di due milioni di euro. Questa grande struttura è destinata a diventare la nuova sede del Corpo Forestale che di fatto, però, non ha ancora preso possesso dell’immobile poiché i lavori relativi ai nuovi cablaggi non sono ancora finiti e non sono stati consegnati dalla Regione. Gli assessorati regionali competenti in materia sono quello degli Enti Locali, la direzione Affari Generali, e infine, la Centrale operativa della Protezione Civile ma al momento non ci sono notizie sui tempi dei lavori e quindi per ora il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale rimane nella sua sede della via Canepa.

L’attesa

«La firma di questa convenzione con la Regione - ha dichiarato il comandante del Corpo Forestale, Silvio Cocco - è indubbiamente, una buona notizia, ma la nostra sede operativa rimane in via Canepa almeno sino a quando i lavori di cablaggio non saranno eseguiti, per ovvie ragioni. Noi siamo pronti a trasferire la nostra sede nel vecchio ostello. Per quanto concerne l’elicottero - ha aggiunto il comandante Cocco - appena sarà operativa l’elisuperficie, verrà dislocato nella nuova sede». La scorsa campagna antincendio è stata diretta dal centro operativo di via Canepa proprio poiché all'appello mancavano alcuni passaggi burocratici ma anche e soprattutto, i lavori di cablaggio dell’intera struttura indispensabili per la piena operatività. L’auspicio è che gli assessorati competenti possano al più presto sveltire la burocrazia e rendere la nuova sede del Corpo Forestale operativa su tutti i fronti. Il lavoro del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è fondamentale per preservare, tutelare e proteggere l'intero territorio per pensare che la burocrazia possa rallentarlo.

